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رقم الخبر: 188059 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 15:20 الاقسام: ثقافة وفن  
بوشهر.. العاصمة الثالثة للكتاب في ايران

بوشهر.. العاصمة الثالثة للكتاب في ايران

اختيرت مدينة بوشهر (جنوب ايران) عاصمة للكتاب الايرانية من بين 20 مدينة رشحت لتبوأ هذا الموقع. وتعد بوشهر العاصمة الثالثة للكتاب في ايران بعد مدينتي اهواز ونيشابور.

وقد اقيم الحفل الختامي للدورة الثالثة لعاصمة الكتاب الايرانية والقرى والعشائر المحبة للكتاب يوم الاثنين 20 فبراير في طهرن برعاية وزير الثقافة والارشاد الاسلامي رضا صالحي اميري وحشد من المدراء الثقافيين في البلاد.

وقد اختارت هيئة التحكيم بوشهر عاصمة للكتاب الايرانية بسبب برامجها الحداثية ومساهماتها في مجال الكتاب واستخدام الطاقات الصناعية والثقافية والفنية في صياغة البرامج الخاصة لعاصمة الكتاب الايرانية وكذلك دعم مشاريع الترويج للقراءة.

وقدمت شهادة تقدير من وزير الداخلية ووزير الثقافة والارشاد الاسلامي وشهادة تقدير من اللجنة الوطنية لليونسكو الى رئيس بلدية بوشهر والمدير العام للدائرة الثقافية فيها. كما قدم مبلغ 300 مليون ريال كجائزة نقدية ومائة مليون ريال كتحويلات للكتاب الى هذه المدينة.

وتم اختيار بوشهر من بين 20 مدينة رشحت لتكون عاصمة للكتاب في ايران وهي: اصفهان، اِوَز، برازجان، تبریز، تفت، دزفول، دَمَق، زرند، كاشان، رفسنجان، كنغان، شبانكاره، شهرري‌، شهرضا‌، شهركرد، شیراز‌، لاهیجان‌، ورامین ویزد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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