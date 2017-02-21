تشارك إیران في الدورة الـ22 لفعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب التي بدأت من الثاني والعشرين من فبراير الجاري وتستمر حتى الرابع من مارس المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال المعرض 750 دار نشر تكون موزعة على خمس قاعات بواقع 1200 جناح ويبلغ عدد دور النشر المشاركة بشكل مباشر 5900 دار نشر، وعدد دور النشر المشاركة بشكل غير مباشر عن طريق التوكيلات بلغ 160 دار نشر، ويشارك في المعرض هذا العام 28 دولة، ومنها المشاركات الرسمية حيث تبلغ 37 جهة من داخل السلطنة وخارجها.

وأعلن عبدالمنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام، رئيس لجنة معرض مسقط الدولي للكتاب، أن مدينة صحار ستكون ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض، وأن اجمالي العناوين في الموقع الإلكتروني للمعرض يبلغ 450000 عنوان منها 30% إصدارات حديثة وتم تخصيص 3 قاعات متكاملة للفعاليات الثقافية وركن موسع للبرامج الثقافية للطفل وركن آخر لفعاليات المبادرات المجتمعية الثقافية.