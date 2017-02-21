وقال قائد شرطة المنطقة سهيل خالد لوكالة لصحافة الفرنسية "ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا وجرح 13 آخرون"، موضحا ان "عملية مطاردة الانتحاري الثالث مستمرة".

واضاف ان احد القتلى محام، وان الهجوم وقع في "فترة ازدحام". ولم يعرف بعد عدد الاشخاص الذين كانوا داخل المجمع الواقع في تانغي بالقرب من مدينة شارسادا بالولاية.

وتبنى "جماعة الاحرار" وهو فصيل من حركة طالبان باكستان الهجوم، مؤكدا لفرانس برس ان الهجوم "ما زال جاريا".

واكد المسؤول في الشرطة محمد اعجاز خان لفرانس برس ان "ثلاثة انتحاريين حاولوا دخول المجمع القضائي. قتل احدهم وفجر الثاني نفسه".

من جهته، قال بهادور يار رئيس بلدية شارسادا للتلفزيون "انا موجود في الموقع وجثة لانتحاري ممدة امام المدخل الرئيسي للمجمع القضائي وجثة الثاني ممدة داخل المبنى". واضاف ان الانتحاري "الثالث تمكن من الدخول والشرطة تطارده".