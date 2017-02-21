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رقم الخبر: 188054 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 14:57 الاقسام: دوليات  
ثلاثة قتلى في هجوم انتحاري على محكمة شمال غرب باكستان

ثلاثة قتلى في هجوم انتحاري على محكمة شمال غرب باكستان

اعلن مسؤولون باكستانيون مقتل ثلاثة اشخاص على الاقل اليوم الثلاثاء في هجوم نفذه ثلاثة انتحاريين واستهدف محكمة في شمال غرب باكستان حيث ما زالت الشرطة تطارد احدهم داخل المبنى.

وقال قائد شرطة المنطقة سهيل خالد لوكالة لصحافة الفرنسية "ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا وجرح 13 آخرون"، موضحا ان "عملية مطاردة الانتحاري الثالث مستمرة".
واضاف ان احد القتلى محام، وان الهجوم وقع في "فترة ازدحام". ولم يعرف بعد عدد الاشخاص الذين كانوا داخل المجمع الواقع في تانغي بالقرب من مدينة شارسادا بالولاية.
وتبنى "جماعة الاحرار" وهو فصيل من حركة طالبان باكستان الهجوم، مؤكدا لفرانس برس ان الهجوم "ما زال جاريا".
واكد المسؤول في الشرطة محمد اعجاز خان لفرانس برس ان "ثلاثة انتحاريين حاولوا دخول المجمع القضائي. قتل احدهم وفجر الثاني نفسه".
من جهته، قال بهادور يار رئيس بلدية شارسادا للتلفزيون "انا موجود في الموقع وجثة لانتحاري ممدة امام المدخل الرئيسي للمجمع القضائي وجثة الثاني ممدة داخل المبنى". واضاف ان الانتحاري "الثالث تمكن من الدخول والشرطة تطارده".

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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