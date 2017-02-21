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رقم الخبر: 188053 تاريخ النشر: شباط 21, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: اقتصاد  
ايران تبرم مذكرة تعاون سككي مع كازاخستان

ايران تبرم مذكرة تعاون سككي مع كازاخستان

أبرمت شركة خطوط سكك الحديد الايرانية مع نظيرتها الكازاخية، مذكرة تعاون حول التعرفة السككية وتحفيز الشحن وخفض تكاليف النقل لترانزيت وتصدير السلع.

ووقع المذكرة كل من ابراهيم محمدي مساعد شؤون التدشين والحركة بشركة خطوط سكك الحديد الايرانية، ومساعد شؤون التطوير بسكك الحديد الكازاخية "آرمان سلطانوف".

وأوضح محمدي بانه وفي اطار مذكرة التفاهم المبرمة، تقرر تشجيع الشحن في محور سكك الحديد الدولي كازاخستان – تركمانستان - ايران، وفي مسار اوزن- بالاشاك – سرختياكا – آكيايلا- "اينجه برون /سرخس (شمال شرق ايران)" ، وذلك عبر فرض تخفيضات خاصة للتعرفات بدءا من مارس/ آذار المقبل حتى نهاية عام 2017.
وأضاف أن وبحسب المذكرة ستبدي شركة سكك الحديد الكازاخية تعاونا بتقديم تخفيضات خاصة لنقل السلع التصديرية الايرانية الى كازاخستان فضلا عن تطبيق تخفيض كامل على ترانزيت السلع المتجهة لرابطة الدول المستقلة (CIS) عبر الاراضي الكازاخية

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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