اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خمسة صيادين فلسطينيين، قبيل استيلائها على مركبهم في بحر شمال قطاع غزة. اكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش اعتقال بحرية الاحتلال لخمسة صيادين جميعهم من عائلة بكر - بينهم ثلاثة أشقاء - هم: عمران صبري بكر، محمود صبري بكر، عبد الله صبري بكر، عمر محمد بكر وثابت عبد الرازق بكر.

وأشار عياش إلى أن الاحتلال استولي على مركب الصيادين بعد مهاجمتهم أثناء تأدية عملهم قبالة منطقة الواحة شمال قطاع غزة.

ويعاني الصيادون الفلسطينيون في قطاع غزة، جراء تصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، والتي تنتهك حقهم في الحياة، والأمن، والسلامة الشخصية؛ حيث تتم ملاحقتهم ومطاردتهم بهدف إعاقة عملهم، والتضييق عليهم، مبررةً ذلك بحجج واهية.

ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي طيلة العامين الماضيين، باتفاق التهدئة الذي رعته القاهرة بينهم وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، والموقع بتاريخ 26/8/2014، وينص على السماح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار في مياه غزة لمسافة 6 أميال بحرية، بل إنها شددت الخناق عليهم؛ حيث أعلنت بتاريخ 7/3/2015، عبر مكبرات الصوت، عن تقليص مسافة الصيد إلى 4 أميال بحرية فقط، وتحذير الصيادين من الاقتراب من هذه المسافة.

