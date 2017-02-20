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رقم الخبر: 188032 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 19:32 الاقسام: عربيات  
الرئيس التونسي: لم أكلف الغنوشي بأي نشاط دبلوماسي

الرئيس التونسي: لم أكلف الغنوشي بأي نشاط دبلوماسي

أكد رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، أنه لم يكلف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بأي نشاط دبلوماسي على مستوى دول الجوار، موضحاً أن وزارة الخارجية، في شخص وزيرها، الجهة الوحيدة التي يتشاور معها في المسائل المتعلقة بالخارج.

وأضاف السبسي، في حوار تليفزيوني بثته قناة "نسمة" الخاصة مساء الأحد، أن علاقته بالغنوشي مبنية على الصراحة في كل الموضوعات، مشيراً إلى أن زياراته إلى الخارج ليست جميعها تحت علمه.

وتحركات الغنوشي أصبحت مثيرة للجدل في الأوساط السياسية داخل تونس في الأونة الأخيرة، وبلغت ذروتها مع زيارته الأخيرة للجزائر، خاصة أنها كشفت عن دخول حركة النهضة على ملف الأزمة الليبية.

وأعلن الغنوشي أنه يقوم بوساطة لدى إسلاميي ليبيا للقبول بالجلوس على طاولة حوار مع بقية الأطياف تستضيفها الجزائر، حيث أعلن الغنوشي أن جزءاً مهماً وكبيراً من زيارته الأخيرة للجارة الغربية متصل بتفاعلات الملف الليبي، بل وأكد أن هناك أطرافاً أساسية في المعادلة لا يمكن أن يتحقق السلم والاستقرار من دون مشاركتها،  قائلاً، "هذه الأطراف أو بعضها لنا بها علاقة".

من جهة اخرى وقع وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، في قصر قرطاج الرئاسي بتونس، وثيقة "إعلان تونس الوزاري" للتسوية الشاملة في ليبيا، بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وبحسب ما ذكر مصدر محلي، فقد تولى التوقيع كل من وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي ووزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الشؤون المغاربية والافريقية والعربية الجزائري عبد القادر مساهل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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