نجا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، من محاولة اغتيال على يد مسلحين في العاصمة طرابلس.

وكشف مصدر ليبي تفاصيل الأحداث التي وقعت في العاصمة طرابلس، موضحا أن موكب فائز السراج ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، وآمر الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين أثناء مرورهم بالطريق السريع في طرابلس.

وأوضح المصدر أن مجموعات مسلحة متمركزة في قصور الرئاسة بالعاصمة فتحت النار على موكب السراج والسويحلي ما أدى لإصابة اثنين من طاقم حراسة رئيس مجلس الدولة.

وأكد المصدر أن الهدف من عملية إطلاق النار هو اغتيال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي.