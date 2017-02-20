  • الإثنين ٢٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188030 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: عربيات  
السعودية في المرتبة الثانية عالميا باستيراد السلاح

السعودية في المرتبة الثانية عالميا باستيراد السلاح

أكدت دراسة نشرها المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم الاثنين 20 فبراير أن مبيعات الأسلحة في العالم، بلغت أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة، وتصدرت منطقتا الشرق الأوسط وأوقيانوسيا قائمة المشترين، فيما استحوذت أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا قائمة المصدرين.

وبحسب الدراسة جاءت السعودية في المرتبة الثانية في مستوى شراء الأسلحة في العالم في هذه السنوات (زيادة بنسبة 212 %)، خلال العام 2016م بعد الهند التي حلت الأولى عالميا.

وقال الباحث في المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم بيتر ويزمان: "خلال السنوات الخمس الماضية، توجهت معظم دول الشرق الأوسط أولاً إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة".

وأضاف: رغم تراجع أسعار النفط واصلت دول المنطقة شراء السلاح.

وفي مجال الصادرات احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى بنحو 33 بالمئة تليها روسيا ثم الصين وفرنسا وألمانيا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0660 sec