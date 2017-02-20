أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان، الاثنين، أن تنظيم داعش الإرهابي شنّ حملة جديدة تستهدف الوقيعة بين مسلمي مصر ومسيحييها من خلال إصدار مرئي جديد يحمل اسم "وقاتلوا المشركين كافة".

وورد في الفيديو المسجل مشاهد مجتزأة ونصوص مبتورة من سياقها تصور العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على أنها علاقة صراع وصدام، متوعدا المسيحيين بالقتل وسفك الدماء.

وتابعت أن الإصدار المرئي الجديد يعد التسجيل الأبرز من التنظيم فيما يتعلق بتفجير الكنيسة البطرسية، إذ ظهر منفذ التفجير الإرهابي تحت مسمى "أبوعبدالله المصري" وهو يقرأ وصيته ويتوعد المسيحيين بالقتل والتنكيل وسفك الدماء.

وأوضحت أن الملمح الأبرز في هذا الإصدار هو التخلي عن مسمى "ولاية سيناء" والذي دأب التنظيم على استخدامه في إصدارته الخاصة بمصر، واستخدام مسمى "الدولة الإسلامية - مصر" ما يوحي بأن عمليات التنظيم قد تخطت سيناء بحدودها الجغرافية، خاصة بعد عملية الكنيسة البطرسية في قلب العاصمة، والتي مثلت تحولا كبيرا في مسارات العمل الإرهابي لداعش في مصر.

وأضافت أن هذا المقطع المصور يعمل على توظيف التصريحات المجتزئة والمقتطعة من سياقها للتدليل على عداء المسيحيين للمسلمين وسخريتهم من مقدسات المسلمين وشعائرهم الدينية.

وفي المقابل يقوم بالزج ببعض الآيات والأحاديث النبوية الخاصة بسياقات معينة والمرتبطة بأحداث بعينها ليفسرها باعتبارها تحث على قتل غير المسلمين والتنكيل بهم واعتبارهم بمثابة الأعداء الواجب محاربتهم.

وعلى المستوى الأمني أعلن المتحدث باسم القوات المصرية أمس الاثنين إلقاء القبض على ثمانية مسلحين"من العناصر التكفيرية " لدى مداهمة وتمشيط "بؤر إرهابية" بمنطقة جبل الحلال بوسط سيناء.

وأشار بيان للجيش إلى أن قوات بالجيش الثالث الميداني اقتحمت ايضا مجموعة من الكهوف الجبلية بجبل الحلال عثر بداخلها على عدد من الورش لتصنيع العبوات الناسفة.

وأوضح المتحدث أن هذه الورش احتوت على أكياس من مواد كيماوية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ومجموعة دوائر تفجير كهربائية و11 حاوية لمادة الكلور وكمية كبيرة من الأسلاك تستخدم فى أعمال تفجير العبوات.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت كذلك عن تدمير مغارة جبلية عثر بداخلها على ست دراجات نارية وقطع غيار سيارات دفع رباعي ودراجات نارية بجانب ضبط سيارتي دفع رباعي وتدمير 11 موقعا وحرق وتدمير 15 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر.

من جانب آخر أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، إعدام عشرة متهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، التي أوقعت أكثر من 70 قتيلا، عقب مباراة لكرة القدم بين فريقي المصري والأهلي.

وجرت أحداث ستاد بورسعيد في أول فبراير 2012، ووصفت بأسوأ كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، بالنظر إلى عدد ضحاياها.

وأوقف اللعب في استاد بورسعيد لمدة خمس سنوات بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، في سلسلة العقوبات التي طبقت بعد الفاجعة.

وتعد محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن.

وجاء في منطوق حكم المحكمة عدم جواز الطعن المقدم من بعض المتهمين المعاقبين بالسجن، مع تشديد عقوبة متهمين آخرين من الحبس إلى السجن لمدد متفاوتة من بينهم قيادات أمنية

وتعود وقائع القضية إلى مطلع فبراير من عام 2012 عندما اندفع آلاف المشجعين من جماهير النادي المصري البورسعيدي باتجاه مدرجات جماهير النادي الأهلي عقب مباراة الفريقين باستاد بورسعيد للاشتباك معهم بدافع من الحماس الكروي المفرط، ما أدى لمقتل 72 مشجعًا من جماهير نادى الأهلي.