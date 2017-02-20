زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عناصر تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي أطلقت صاروخين من مناطق في سيناء بمناطق مفتوحة جنوب الأراضي المحتلة، في نفوذ مجلس المستوطنات «أشكول»، ولم تسفر عن أي أضرار .

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولها إن صافرات الإنذار لم تعمل في منطقة سقوط الصاروخين، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها "إسرائيل" سقوط صواريخ عليها خلال أقل من شهر.

من جانب آخر أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح الاثنين، نيرانها صوب مراكب الصيادين قبالة منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية أن زوارق الاحتلال فتحت النار بشكل عشوائي ومتقطع باتجاه عدد من مراكب الصيادين في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع أية إصابات.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعايةٍ مصرية صيف العام الماضي.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون متطرفون الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة .

وأشارت مصادر محلية إلى أن المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته بحراسة أمنية مشددة، حيث أن شرطة الاحتلال واصلت فرض قيودها وإجراءاتها المشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب.

وفي غضون ذلك ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الادارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة سلمت، الاحد، 42 أمر هدم لمباني القرية البدوية الفلسطينية خان الأحمر، القريبة من مستوطنة معاليه ادوميم شرق القدس المحتلة.

ويقيم في هذه القرية حوالي 100 شخص في بيوت مؤقتة، بدون خدمات، كما توجد في القرية مدرسة يتعلم فيها الطلاب من عدة قرى غير معترف بها في المنطقة، ورغم الضغوط السياسية التي مورست في السابق، فقد امتنعت الادارة حتى الآن عن هدم بيوت القرية.

وقال سكان القرية أنه كتب في الاوامر التي تسلموها بأنها اوامر بوقف البناء، لكن المقصود بيوت يقيم فيها السكان وحظائر للمواشي.