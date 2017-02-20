استهداف تجمعات المرتزقة.. ومصرع عناصر منها في مديرية عصيفرة بتعز

كشفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية لقناة المسيرة، الأحد، أن الضربات الباليستية التي تنفذها القوة الصاروخية على أهداف عسكرية سعودية شهدت تطورا نوعيا في دقة الإصابة.

وأضافت القوة الصاروخية أن التطور النوعي في القدرات الصاروخية حيدت الجيل الثالث من منظومة باتريوت "أحدث منظومات الاعتراض الأمريكية" التي زودت بها السعودية العام الماضي.

وأوضح أن تحييد منظومة باتريوت "باك3" يعتبر إنجازا نوعيا كبيرا على صعيد حرب الأدمغة المشتعلة بين اليمن وقوى العدوان.

وأكدت القوة الصاروخية أنها تمكنت وفي فترة وجيزة وفي ظروف بالغة التعقيد وبعقول وطنية من تعديل ميزان الردع لصالحها بعد أن كان لصالح العدو.

هذا وتلقت مرتزقة العدوان السعودي ضربات موجعة في عمليات متنوعة نفذها الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير آليتين عسكريتين والقضاء على طاقمهما شرق المخا بالساحل الغربي.

كما قتل عنصران من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي أمس الاثنين في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز.

وفي غضون ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية الإثنين تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بصلية من صواريخ الكاتيوشا جنوب مديرية المخا بمحافظة تعز.

وفي وقت سابق لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون في استهداف الجيش واللجان لتجمعات لهم في محافظة تعز، حيث أفاد مصدر عسكري باستهداف آلية للمرتزقة بمنطقة الجرة ما أسفر عن تدميرها ومصرع من كان فيها.

وكان لقي 6 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم الأحد على أيدي الجيش واللجان في منطقة المكلكل بالإضافة إلى مصرع سابع في منطقة صالة بذات المحافظة.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم ليل الأحد الإثنين في استهداف الجيش واللجان الشعبية لتجمعات لهم في محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع عنصرين من مرتزقة العدوان في تبة الوكيل بمديرية عصيفرة على يد الجيش واللجان.

إلى ذلك دمر الجيش واللجان الشعبية الإثنين آلية لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة لحج جنوبي البلاد.

ووفقا لمصدر عسكري، فقد تمكن الجيش واللجان من تدمير آلية للمرتزقة باتجاه جبال كهبوب.

وأفاد المصدر بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت كذلك تجمعات المرتزقة في ذات المنطقة.

وكانت دمرت آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان الأحد في كهبوب.