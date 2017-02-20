*دعوة المواطنين للعودة إلى بيوتهم بعد إعادة الأمن والاستقرار في ريف حلب *وقفة جديدة لأهالي كفريا والفوعة ضد الحصار الجائر

موسكو: التأخير في التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا لا يفيد أحدا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين أن التأخير في عملية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية “لا يمكن أن يفيد أحدا” مجددا التأكيد على ضرورة التمثيل المتكافىء لجميع مجموعات “المعارضة السورية” خلال محادثات جنيف المقررة يوم ال23 من شباط الجاري.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقب لقائه وزير خارجية بوركينا فاسو: “إن مزيدا من التأخير في التوصل الى تسوية سياسية للأزمة في سورية لا يمكن أن يفيد أي طرف” منوها باجتماعي آستانة الأول والثاني وتمهيدهما الطريق أمام عقد جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جنيف.

وأشار لافروف إلى أن روسيا لفتت انتباه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا الى ضرورة الامتناع عن اتخاذ “نهج انتقائ ” فيما يتعلق بتشكيل وفد “المعارضة “الذي سيشارك في محادثات جنيف داعيا الأمم المتحدة إلى “تصحيح مسالة عدم توجيه دعوة إلى “منصة موسكو” لحضور الجولة المقبلة من هذه المحادثات”.

من جانب آخر أعرب لافروف عن أمل روسيا بمشاركة فريق وزارة الخارجية الأمريكية الجديد في عملية التوصل إلى حل للازمة في سورية مشيرا إلى لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في ألمانيا قبل أيام ومناقشتهما الأوضاع في سورية ومكافحة الإرهاب الدولي الأمر الذي تعتبره إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولوية لها.

ميدانياً أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة هجوماً لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي بسيارة مفخخة على نقطة عسكرية في حي المنشية بمنطقة درعا البلد.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن وحدة من الجيش دمرت سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار يقودها انتحاري من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية بنحو 150 مترا شرق جامع المنشية بمنطقة درعا البلد.

ولفتت المراسلة إلى أن وحدة من الجيش دمرت دبابة خلال عملياتها على تحرك لمجموعة ارهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في حي المنشية.

كما نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية ضد تجمع لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية في محيط قرية الرشيدة شرق مدينة السويداء بنحو 38 كم.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدة من الجيش “دمرت في رمايات مدفعية دقيقة على تجمع لإرهابيي داعش عددا من الآليات وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين شرق قرية الرشيدة بنحو 12 كم”.

في هذه الأثناء أسقطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بسلاح الجو طائرة استطلاع مسيرة لتنظيم “داعش” وقضت على العديد من ارهابييه في دير الزور وريفها.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن حامية مطار دير الزور العسكري أسقطت بعد رصد ومتابعة طائرة استطلاع صغيرة مسيرة عن بعد ومحملة بالقنابل لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش دمرت تحصينات وتجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في محيط المقابر على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور وفي قرية الجفرة بالريف الشرقي.

وبين مراسل سانا أن عمليات الجيش على تجمع آليات لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الحراج بقرية الحسينية بالريف الشمالي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم.

وفي ريفي حماة وإدلب سقط عشرات القتلى والمصابين من إرهابيي تنظيم “داعش” خلال عمليات نوعية للجيش السوري على تجمعاتهم ومحاور تحركهم.

وذكر مراسل سانا في حماة أن الطيران الحربي نفذ سلسلة طلعات جوية على مقرات ومواقع انتشار لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية حمادي عمر شرق مدينة سلمية بنحو 40 كم.

وأشار المراسل إلى أن الطلعات الجوية أسفرت عن “تدمير مستودع أسلحة وذخيرة بشكل كامل ومقتل 8 إرهابيين من بينهم “عمر محمد الصبحا” و”عمر العمر” و”سيف الخالد” و”سطام الحسن” و”سامر العقلا” و”خرفان العبيد” إضافة إلى إصابة 5 إرهابيين آخرين”.

ولفت مراسل سانا إلى أن سلاح الجو وجه ضربات مكثفة على أرتال لتنظيم “داعش” الإرهابي في محور عقيربات القساطل بريف حماة الشرقي ما أدى إلى “مقتل 29 ارهابيا وتدمير 6 اليات مزودة برشاشات ثقيلة”.

وبين المراسل أن الطيران الحربي “دمر دبابة لارهابيي تنظيم “داعش” وجرافة كانوا يستخدمونها في تخريب وتجريف الأراضي في قرية سوحا” بريف سلمية الشرقي.

وفي غضون ذلك يواصل أهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي وقفاتهم ودعواتهم لفك الحصار الذي تفرضه المجموعات الإرهابية على البلدتين.

وقد طالب المشاركون الدول الضامنة لاجتماع جنيف المُحدد في الايام القادمة بوضع بلدتي الفوعة وكفريا ضمن أولويات البحث، وفك الحصار المفروض عليهما، كما طالبوا الامم المتحدة ومنظماتها بالتحرك وايصال المساعدات الاغاثية والطبية للبلدتين.

من جانب آخر دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المواطنين للعودة إلى بيوتهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى 44 بلدة وقرية في ريف حلب الشرقي.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن “وحدات الجيش العاملة في المنطقة ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لعودة الأهالي إلى قراهم”.

وأشارت القيادة في بيانها إلى أن القرى والبلدات التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها هي /تيارة وشحشور وصفة وعفرين وشامر والمقبلة والرحمانية وفاح وأعبد وجب غبشة وجب الكلب والسين وبرلهين ووريدة وصوران ومران وطنبر وسرجة كبيرة وسرجة صغيرة والمديونة والشيخ دن ومشرفة تل مكسور وقطر وتل حطابات وعفش والوديعة وطيبة الاسم وعين الجماجمة وشربع وعنجارة وعين الجحش وعران والعبودية والعجوزية وسريب ونصر الله وطنوزة والدويكية والزعلانة وأم تريكية ومشرفة تل مكسور الجروف ورسم العلم والزرزور والجديدة.