وفي هذا الاطار وبعد أقل من اسبوع من انتصار الثورة فتحت السفارة الفلسطينية في مكان السفارة الصهيونية السابقة واعلن الامام الخميني قدس سره الشريف آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوماً عالمياً للقدس ومواقف عديدة أخرى ودعم مستمر للمقاومة، مما جعلت الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعم الرئيسي لمحور المقاومة والقضية والشعب الفلسطيني.

واتخذت ايران قرارات رسمية في البلاد جعلت دعم فلسطين مبدءاً رسمياً لها و في هذا الاطار صادقت ممجلس الشورى الاسلامي على قانون دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني بتاريخ 19/2/1369 هجري شمسي الموافق (5/8/1990م) و قانون تعديل المادة (1) بتاريخ 29/3/1384 هجري شمسي الموافق (18/6/2005م) في مجلس الشورى الإسلامي و الذي صادق عليهما مجلس صيانة الدستور في تاريخَي (8/5/1990 و 28/6/2005 ) و تنفذه الحكومة، وفيما يلي نص هذا القانون الذي يمكن القول أنه لا مثيل له في دولة أخرى.

(المادة 1)

إن أرض فلسطين ملك للشعب الفلسطيني في الماضي و الحاضر و الكيان المحتل للقدس و الدولة الصهيونية الغاصبة التي تسلطت على هذا البلاد وبيت المقدس بالظلم والغصب و الإبادة الجماعية و الإجرام فهو كيان غاصب و ظالم و مدان و يجب على جميع الشعوب و شرفاء العالم و لاسيما المسلمين و خاصةً الشعب الإيراني المسلم أن يدافعوا باي شكل كان عن المظلومين و المشردين و المقاومة في فلسطين.

يجب على هيئة الرئاسة لمجلس الشورى الاسلامي أن تعمق و توسع نطاق الدعم عبر السبل المتعددة. و تقيم في الفرص المناسبة المؤتمرات الدولية بمشاركة مندوبِي البلدان الإسلامية و أصحاب الرأي في هذا المجال.

تُأسس الأمانة الدائمة لمؤتمرات فلسطين الدولية من أجل إقامة هذه المؤتمرات و متابعة قرارات مجلس الشورى الإسلامي حول فلسطين. الأمانة تتكوّن من خمسة أعضاء. شخصٌ بانتخاب رئيس مجلس الشورى الإسلامي بصفة (الأمين) و شخصين بانتخاب مندوبي مجلس الشورى الإسلامي وذلك حسب المادة (5) من هذا القانون للجنة دعم ثورة فلسطين الإسلامية. وشخصين من اللجنة الوطنية و السياسة الخارجية للمجلس. جميع أعمال الأمانة تعمل حسب رأي الأعضاء و يصادق على قراراتها بأكثرية أصوات أعضاء الأمانة.

تكاليف الأمانة الدائمة تُأمَّنُ حسب القوانين المصادق عليها.

الأمانة تَعُدَّ القوانين التنفيذية لهذا القانون و رئيس المجلس الشورى الإسلامي يصادق عليه.

(المادة 2)

يسمح لدولة جمهورية إيران الإسلامية أن تشكل صندوق المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني. و تجمع مساعدات المسلمين و أحرار العالم و تستخدمها في سبيل دعم الفلسطينيين المضطهدين و الشعب المظلوم و الإنتفاضة.

(المادة 3)

مؤسسة الشهيد للثورة الإسلامية و مؤسسة المستضعفين وجرحى الثورة الإسلامية، بإذن ولي امر المسلمين والهلال الأحمر لجمهورية إيران الإسلامية، يجب عليهم أن يدعموا مادياً و معنوياً، ضمن امكانياتهم، أسرَ الشهداء، والجرحى والأسرى و المفقودين في الأراضي المحتلة و سائر الشهداء في العام الذين استشهدوا في سبيل تحرير فلسطين.

(المادة 4)

يجب على وزارتَي التعليم العالي و الصحة أن يخصصا منحاً دراسية للفلسطينين الراغبين في الدراسة في جامعات البلاد.

(المادة 5)

بهدف التنفيذ و المتابعة و التنسيقات الضرورية يتم تشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين مفوضين بشكل كامل من وزارة الخارجية، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامية، مؤسسة الشهيد، القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية، وزارة الأمن، مؤسسة الجرحى، الهلال الأحمر و أثنين من نواب مجلس الشورى الإسلامي ينتخبهم المجلس يعملون تحت إشراف رئيس الجمهورية أو ممثله و تقوم اللجنة بإطلاع مجلس الشورى الإسلامي مرة كل ستة أشهر على الخطوات التي تم القيام بها.

(المادة 6)

وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي و مؤسسة الاذاعة و التلفزيون ملزمين بأن يضعوا الدعم الاعلامي للثورة الاسلامية في فلسطين في أولوية نشاطاتهم الموجهة الى خارج البلاد.

(المادة 7)

نظراً للسوابق التاريخية، إن مجلس الشورى الإسلامي و حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعترف رسمياً ببيت المقدس (القدس) موطناً و مركزاً للدولة الإسلامية الفلسطينية في المنفى و تدعو كافة الدول الإسلامية للإعتراف رسمياً بهذه المدينة كمركز للدولة الإسلامية الفلسطينية في المنفى.

(المادة 8)

منع إقامة أي نوع من العلاقات الإقتصادية والتجارية والثقافية مع الشركات والمؤسسات التابعة للصهاينة على الصعيد العالمي .

ملاحظة: وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة بأن تقوم خلال سنة، ضمن إمكانياتها، بإعداد قائمة كاملة بأسماء الشركات والمؤسسات الصهيونية في دول العالم وأن تقدمها لمجلس الشورى الإسلامي ومجلس الوزراء.

هذا القانون يشتمل على ثمانية مواد وتبصرة واحدة وصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي في جلسته العلنية يوم الأربعاء الموافق 19 ارديبهشت عام الف وثلاثمائة وتسعة وستين هجري شمسي الموافق ( التاسع من شهر مايو عام 1990م) وصادق عليه مجلس الخبراء.