وقال بروجردي في كلمة القاها خلال أمسية شعرية اقيمت في طهران تحت شعار (الجميع من أجل فلسطين) بمناسبة المؤتمر الدولي الثالث لدعم الانتفاضة الفلسطينية، لاشك ان القضية الفلسطينية في عالم اليوم تعد القضية الاهم في العالم الاسلامي كما انها تعد القضية الاولى على صعيد السياسة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية كما أكد قائد الثورة مرات عديدة.

واضاف، انه وفق العقيدة الاسلامية والتعاليم القرآنية ودستور البلاد وايماننا العميق فان القضية الفلسطينية تشكل مصداقا بارزا للسياسات الشيطانية الظالمة للاستكبار العالمي.

وتابع: ان الاستكبار صنع قوة مختلقة وبعيدة عن الواقع للكيان الصهيوني لدى الرأي العام واعتبرها قوة لايمكن قهرها في المنطقة.

واشاد بموقف الثورة الاسلامية ومفجّرها وقائدها الكبير الامام الخميني الراحل (رض) في مواجهة اميركا والكيان الصهيوني، موضحا ان الامام اتخذ هذا الموقف الحازم ازاء الاستكبار بدعم من الشعب رغم ان الثورة كانت في بداية انتصارها ولم تنل مقومات القوة بعد.

واشار الى كلمة الامام الخميني الراحل (رض) حول القضاء على الكيان الاسرائيلي، موضحا ان الامام قال لو ان كل مسلما سكب سطل ماء على هذا الكيان لكان قد غرق. حيث كان يؤمن ان التكاتف والتوحد بين صفوف الامة الاسلامية ستثمر عن هزيمة الاحتلال رغم مايقدمه الاستكبار من دعم هائل.

ولفت بروجردي الى انتصار المقاومة الاسلامية في لبنان، موضحا انه وفق هذه الاستراتيجية فقد حقق حزب الله الانتصار في معركة الجنوب واستطاع تحرير الاراضي المحتلة في هذا البلد.

ووصف رئيس لجنة الامن القومي البرلمانية المقاومة بانها احدى الثمار ذات الاهمية للغاية للثورة الاسلامية، مبينا ان الامام الخميني (رض) بادر الى تسمية يوم عالمي للقدس ووصفه بانه يوم الاسلام والمستضعفين في العالم وذلك في سياق اخراجها من الدائرة العربية الضيقة.

واكد على ضرورة ان تكتسب الامة الاسلامية من دروس نهضة عاشوراء الامام الحسين (ع) في كربلاء وشعاره الخالد (هيهات منا الذلة) حيث احتلت اراضينا وفي المقابل يمد بعض قادة البلدان العربية والاسلامية ايدي الصداقة والسلام الى الكيان المحتل قاتل الاطفال الا ان الشعوب ترفض هذه السياسات بالتأكيد.

واعتبر ان القضية الفلسطينية وجدت طريقها الصحيح في المقاومة والذي لارجوع عنه وسيمنى الكيان الصهيوني بالهزيمة وسيعود اللاجئون الفلسطينيون المشردون الى وطنهم وديارهم.



