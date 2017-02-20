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رقم الخبر: 188023 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 18:51 الاقسام: محليات  
لاريجاني: نهج ايران مبني على ايجاد الامن والاستقرار في المنطقة وشبه الجزيرة الكورية
خلال استقباله رئيس المجلس الشعبي الاعلى الكوري الشمالي

لاريجاني: نهج ايران مبني على ايجاد الامن والاستقرار في المنطقة وشبه الجزيرة الكورية

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بان نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية مبني على ايجاد الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وشبه الجزيرة الكورية، وفي هذا السياق نعارض اجراءات اميركا الاستفزازية.

وخلال استقباله في طهران، رئيس المجلس الشعبي الاعلى الكوري الشمالي تشاو تاي بوك، قال لاريجاني، نحن نسعى لديمومة العلاقات مع كوريا الشمالية دوما.
ووجه الشكر والتقدير لكوريا الشمالية لمشاركة وفد لها في مؤتمر دعم القضية الفلسطينية واضاف، من المؤكد ان القضية الفلسطينية قضية مهمة جدا وان مشاركة كوريا الشمالية في المؤتمر امر قيم.
وتابع قائلا، ان الاميركيين يسعون دوما لممارسة الضغط على الدول المستقلة وهم لا يريدون ايجاد الاستقرار في مختلف المناطق وبناء عليه فان نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية مبني على ايجاد الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ومنطقة شبه الجزيرة الكورية ونحن في هذا الاطار نعارض سياسات الولايات المتحدة الاستفزازية.
وقال لاريجاني، ان ظروف المنطقة هي بحيث تضررت دول مثل سوريا والعراق بسبب تدخلات اميركا وضغوطها وادت الى تفشي التيارات الارهابية وهذه مشكلة للمنطقة.
واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين بانها لا تحظى بمكانة جيدة، مؤكدا ضرورة تعزيزها عبر السبل المناسبة.
من جانبه اشار رئيس المجلس الشعبي الاعلى الكوري الشمالي الى العلاقات العريقة والواسعة بين البلدين وقال، ان لايران دورا مهما في دعم اهداف الشعب الفلسطيني وحركة عدم الانحياز وسوريا والدول النامية.
واكد بان المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية سيحقق النجاح واضاف، ان الحكومة الايرانية حققت نجاحات كثيرة في المجال الاقتصادي وتقوية القدرات الدفاعية.
واشار تاي بوك الى سياسات الولايات المتحدة على الصعيد الدولي واضاف، ان الاميركيين يضغطون ويفرضون الحظر دوما على الدول المستقلة ومن المؤكد ان تطوير العلاقات سيكون مؤثرا جدا في احباط هذه الاجراءات.
واكد المسؤول الكوري الشمالي بان بلاده سعت على الدوام لوحدة شطري كوريا الا ان تواجد الاميركيين في شبه الجزيرة الكورية يحول دون تحقيق هذا الامر.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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