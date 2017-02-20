وفي حديث أدلى به الوزير الروسي، الاثنين، قال: الاستخبارات الأمريكية أفصحت للصحفيين وبشكل رسمي عن أنها كانت تتنصت على اتصالات سفيرنا لدى الولايات المتحدة بشكل روتيني، وكانت تتابع كذلك التقارير التي يرسلها سفيرنا إلى موسكو حول نشاطه في الولايات المتحدة.

وأعاد لافروف إلى الأذهان تزامن الكشف عن التنصت على السفير الروسي مع الترويج لاتصالات بين مستشار الرئيس الأمريكي السابق للشؤون الأمنية مايكل فلين وموسكو، وأضاف: نحن نطلع كذلك على المواد القيمة ومنها تلك المتعلقة بفضيحة مستشار ترامب للشؤون الأمنية الذي شغل منصبه لبضعة أيام فقط.

ودعا لافروف في هذه المناسبة إلى الاهتمام بممارسات من أثبتوا ومنذ أمد أنهم يحاولون متابعة أي حدث يشهده العالم بشتى السبل التي بينها تلك المنافية للشرعية بالمطلق.

في سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أمس الاثنين، عن مقتل 4 مستشارين عسكريين روس وإصابة اثنين آخرين بجروح الخميس الماضي في سوريا، نتيجة تفجير سيارة كانت تقلهم باستخدام قنبلة موجهة عن بعد.

وكانت قافلة السيارات التابعة للقوات السورية التي كانت من ضمنها السيارة التي تقل مستشارين عسكريين روس، تتوجه من منطقة مطار طياس/تيفور (محافظة حمص) إلى مدينة حمص.

وبحسب بيان الوزارة، فإن سيارة المستشارين الروس قطعت مسافة 4 كيلومترات قبل أن تنفجر قنبلة موجهة عن بعد قربها.

وأشار البيان إلى أن اثنين من العسكريين أصيبا بجروح نتيجة الحادث، مضيفا أن الأطباء العسكريين الروس يبذلون قصارى جهدهم من أجل إنقاذ حياتهما.



