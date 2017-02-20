بغداد/نافع الكعبي- تواصل القوات العراقية المشتركة، ولليوم الثاني على التوالي، تقدمها في جانب الموصل الأيمن، في حين أشارت وكالة رويترز في تقرير لها، أن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة، اشتبكت مع عناصر تنظيم (داعش)، الاثنين، لإخلاء الطريق إلى مطار الموصل، فيما نجح طيران الجيش العراقي ومدفعية ميدان الاتحادية وقطعات القوات المسلحة في تحطيم دفاعات داعش وتحرير عدد من القرى من سيطرة التنظيم. بينما عزلت قوات الحشد الشعبي، عصابات داعش الارهابية، بين الجانب الأيمن لمدينة الموصل وبين قضاء تلعفر. في وقت كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، عن هروب العشرات من عناصر تنظيم (داعش) من الساحل الأيمن لمدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية بالتزامن مع انطلاق عمليات عسكرية لتحرير آخر معقل للتنظيم في المدينة.

وقالت قيادة العمليات العراقية المشتركة: إن قطعات الجيش المتمثلة بالفرقة المدرعة التاسعة وقطعات الشرطة الاتحادية المتمثلة بقوات الرد السريع وفرق النخبة 3 و5 و6 وقطعات الحشد الشعبي المتمثلة بفرقة العباس(ع) القتالية، تتقدم باتجاه اهدافها لتحرير الساحل الايمن وباسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي.

واعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، بأن القوات العراقية حررت من قبضة (داعش) خلال اليوم الأول من المعارك الجزء الغربي من مدينة الموصل، مشيرا إلى ان القوات الحكومية أعادت سيطرتها على 17 قرية تقع في ضواحي المدينة.

كما أشارت غرفة العمليات العسكرية في بيان، إلى ان قوات الجيش تمكنت أيضا من إعادة سيطرتها على محطة توليد الكهرباء التي تؤمّن الطاقة للجزء الغربي من المدينة الواقع تحت سيطرت الجماعات الإرهابية.

وقال يار الله في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تمكنت من تحرير قرى اللزاكة والكرامة والبوجواري والجماسة وكنيطرة والزكروطية والعذبة والكافور والابيض، والسيطرة على المحطة الرئيسية لكهرباء اللزاكة التي تغذي الساحل الايمن بالكامل والسيطرة على الطريق الذي يربط تقاطع حمام العليل مع طريق بغداد الموصل ضمن سيطرة العقرب واصبحت القطعات على مشارف هضبة البوسيف.

* قصف جوّي ومدفعي لمواقع داعش غربي الموصل

وجدّد الطيران العراقي، الاثنين، قصفه على أحياء الساحل الغربي لمدينة الموصل، والتي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش.

وأفاد مصدر أمني محلي، في تصريح صحافي، بأنّ طائرات عراقية بدأت منذ صباح أمس الاثنين، عمليات قصف مكثف على تجمعات داعش وسط الساحل الغربي للموصل، في محاولة لإرغام عناصر التنظيم الخروج من الأحياء التي سيطر عليها مؤخراً.

وأكّد سعد الحديثي المتحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي، الاثنين، عدم وجود خشية من تعرّض المدنيين للأذى خلال العمليات العسكرية الجارية في الساحل الغربي للموصل، موضحاً، في بيان، أنّ العملية العسكرية التي تنفذها القوات العراقية هناك، ليست الأولى من نوعها.

* فرقة العباس (ع) القتالية تحرر عدة قرى

وتمكنت قطعات فرقة العباس (ع) القتالية من تحرير قرى (امام حمزة - تل كيصوم) واصبحت على مشارف السحاجي وتم تدمير 3 عجلات مفخخة وتدمير مفرزتي هاون وعجلة تحمل احادية وقتل عدد من الارهابيين.

* الحشد يعزل داعش بين أيمن الموصل وتلعفر

وفي الأثناء، عزلت قوات الحشد الشعبي، عصابات داعش الارهابية، في الجانب الأيمن لمدينة الموصل وبين قضاء تلعفر.

وذكر بيان لاعلام الحشد، أن قوات الحشد الشعبي/ اللواء 26، قطع الشريان الأخير [شارع السحاجي] الرابط بين أيمن مدينة الموصل وقضاء تلعفر.

* كتائب حزب الله تسحق هجوما لداعش جنوب غربي الموصل

تتوالى ضربات المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله لإيقاع اكبر الخسائر بالعدو بالأرواح والمعدات في محور جنوب غربي الموصل اثر ردات فعل داعش التعرضية أو الهجومية الفاشلة والمستمرة لفتح ثغرات لإمداد عناصرها المحاصرين في الموصل.

وقال مصدر ميداني لموقع الكتائب الرسمي في تصريح صحافي: إن مناطق عين طلاوي والشريعة العليا وعين الحصان وخرابة الجحش والمناطق المحيطة بها تعتبر مناطق ساقطة عسكريا تحت نيران المقاومة الاسلامية، مؤكدا، ان العدو مازال مستمرا بمحاولات فاشلة لفك الحصار عن قواته في هذا المحور المهم، مبيناً ان عصابات داعش، شنت هجوماً على منطقة عين الحصان المقابلة للساتر الدفاعي لمجاهدينا، وتمت معالجتهم من قبل رجال المقاومة واسنادها الصاروخي وطيران الجيش العراقي.

* أنباء عن مشاركة قوات بريطانية وأميركية بمعركة الموصل

واشارت تقارير صحافية بريطانية، الاثنين، الى أن قوات خاصة بريطانية وأميركية تقود الهجوم الجديد الذي تنفذه القوات العراقية لتحرير الجانب الغربي من الموصل، وقالت صحيفة (التايمز) البريطانية في تقرير لها الاثنين، إن القوات الجوية البريطانية الخاصة وقوات القبعات الخضراء وقوات دلتا فورس الخاصة نشرت إلى جانب وحدات قتالية من القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة الكردية في المعركة التي يتوقع لها أن تتواصل لأشهر لاستعادة ما تبقى من المدينة.

واوضحت ان ما مجموعه 1350 من العسكريين البريطانيين يشاركون في الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، اضافة الى 450 من مستشاري القوات الخاصة الأميركية في العراق خُصص معظمهم لهجوم الموصل، وهم من بين 5 آلاف عنصر يشكلون عديد القوات الأميركية في العراق.

* الزاملي: معركة الساحل الايمن ستكون أسهل من الايسر

من جانبها، اعتبرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، أن معركة الساحل الايمن من الموصل ستكون أسهل من الساحل الايسر، واصفة معركة الموصل بـ (المتميزة).

وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في حديث لفقرة (في العمق) التي تبثها السومرية بنشرتها المسائية: إن مهمة الحشد الشعبي اختصرت على المحور الغربي ومعركته ليست بالسهلة وهو يقطع امدادات داعش القادمة من سوريا.

ولفت الزاملي الى أن القطعات تحاول الحفاظ على المدنيين من جهة وتحاول ان تقتل الارهابيين من جهة أخرى، معتبراً أن معركة الساحل الايمن ستكون اسهل من الساحل الايسر.

* هروب عشرات الدواعش من ساحل الموصل الأيمن باتجاه سوريا

وفي السياق ذاته، كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، عن هروب العشرات من عناصر تنظيم (داعش) من الساحل الأيمن لمدينة الموصل باتجاه الأراضي السورية بالتزامن مع انطلاق عمليات عسكرية لتحرير آخر معقل للتنظيم في المدينة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن الساحل الأيمن لمدينة الموصل شهد فرار العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي باتجاه الأراضي السورية، لافتا إلى أن التنظيم عمم أسماء عناصره الفارين لملاحقتهم كونه يحاول الاحتفاظ بعدد من المسلحين العرب والأجانب، من خلال سجن الهاربين منهم لمدة شهرين ومعاقبتهم بـ90 جلدة في حال إعلانهم التوبة، وبخلاف ذلك يتم إعدامهم.

* تمرد كتيبة لداعش داخل أكبر معسكر للتنظيم في الموصل

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بحصول تمرد من قبل كتيبة مسلحة محلية في (داعش) داخل (أكبر) معسكر للتنظيم في الموصل على أوامر قياداتها، عازيا سبب ذلك إلى سحب المقاتلين العرب والأجانب من خطوط الصد الأمامية.

* مقتل (وزير صحة داعش) وقياديين بالتنظيم في الموصل

الى ذلك، اعلنت مؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، الاثنين، عن مقتل (وزير صحة داعش) وعدد آخر من قيادين التنظيم خلال عملية خاصة بالاشتراك مع التحالف الدولي بالموصل، مؤكدة ان العملية اسفرت عن مقتل عدد آخر من القياديين المهمين بصفوف التنظيم.

واضافت المؤسسة: إن العملية اسفرت ايضا عن قتل الدكتور صلاح حسن الصقلاوي الذي يشغل وزير الصحة بالتنظيم المعروف بـ (دكتورعبدالله) وكذلك مقتل الدكتور ابو حسن الحمصي، امير الصحة في ولاية الشام خلال العملية، مبينة انه في الوقت نفسه قتل 30 ارهابيا والحاق خسائر فادحة بالتنظيم خلال العملية ذاتها.

* انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية في حي البساتين شمالي بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

* طائرات حربية تركية تقصف مواقع الـPKK شمال دهوك

أفاد شهود عيان في محافظة دهوك، الاثنين، بأن طائرات حربية تركية هاجمت مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي المحافظة دون معرفة حجم الخسائر.

وقال أحد الشهود ويدعى سلام يوسف في حديث للسومرية نيوز: إن طائرات حربية تركية هاجمت مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة نهيل بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك، مبيناً أن الهجوم مستمر حتى الساعة.

وأضاف يوسف: إن أعمدة النيران شوهدت وهي تتصاعد من المناطق التي تعرضت للقصف، مشيراً إلى أن حجم الخسائر التي خلفها الهجوم لم يعرف بعد.

* وزير الدفاع الأمريكي: لسنا في العراق للإستيلاء على نفط أحد

سياسياً، بدأ وزير الدفاع الاميركي الجديد جيمس ماتيس زيارة الى بغداد، الاثنين، للاطلاع على معارك ايمن الموصل، التي انطلقت الاحد، والبحث مع المسؤولين العراقيين الاحتياجات العسكرية العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش.

ومن المنتظر أن يبحث الوزير الاميركي في زيارته الاولى هذه للعراق منذ توليه لمنصبه، مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ونظيره العراقي عرفان الحيالي تطورات الحرب ضد الارهاب وسير عمليات معارك تحرير ايمن الموصل وغربها، والتي انطلقت امس، كما سيجتمع مع القادة العسكريين الاميركيين في العراق.

ووصل وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس، الاثنين، الى العاصمة بغداد للقاء عدد من المسؤولين العراقيين.

* صادقون النيابية: زيارة ماتيس الى بغداد غير مرحّب بها

بالمقابل، وصفت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، زيارة وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس الى العراق بأنها (غير مرحب بها)، فيما هددت بالتعامل مع الوجود الامريكي في العراق كـ (قوة احتلال) شأنه في ذلك شأن تنظيم (داعش).

وقال رئيس الكتلة حسن سالم في حديث للسومرية نيوز: إن الولايات المتحدة كانت تسعى بكل قوة لإطالة امد وجود تنظيم داعش الارهابي في العراق من خلال إلقاء الأسلحة لهم وتهريب قياداتهم وتسهيل تنقلاتهم بين المناطق، مبيناً أن انطلاق معركة تحرير الساحل الايمن من الموصل لم تكن مرضية لواشنطن، بالتالي فهي تسعى لاستبدال داعش بالعراق بقواعد لها لضمان مصالحها.









