اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان مواقف بعض دول المنطقة في مؤتمر ميونيخ مكررة، وعلى الرغم من هذه التصريحات غير المناسبة فان ايران ستواصل سياستها القائمة على دعم السلام والأمن والاستقرار ولن تبادر الى أية ردة فعل لا أخلاقية.

وأشار بهرام قاسمي في مؤتمره الصحفي، الاثنين، الى أن بعض مسؤولي دول المنطقة لا ينشدون الاستقرار للمنطقة اذ كلما اقتربت ازمة الى نهايتها فانهم يثيرون قضية أخرى.

وفيما يتعلق بدول الخليج الفارسي أكد بأن طهران ترى أن هناك تناقضاً كبيراً وهي لا تدري من الذي يحكم في تلك الدول، فهي في الوقت الذي تتخذ مواقف سلبية فإنها توجّه احيانا مواقف ايجابية عبر قنوات مختلفة.

وقال: ينبغي أن نعرف من الذي يحكم هناك وماهي السياسة التي ينتهجها تجاه ايران، فنحن لا نسمع صوتا واحدا، بينما نتوقع سماع صوت واحد منها وهو صوت أغلبية الشعب.

وقال المتحدث بأسم الخارجية: إن التعاون الاقليمي من السياسات المبدئية لايران.

وحول زيارة رئيس الجمهورية الى سلطنة عمان ودولة الكويت، اوضح انه فضلا عن القضايا الثنائية، جرى خلال الزيارة مناقشة ملفات المنطقة وبعض القضايا الدولية.

وصرح قاسمي: لمسنا وجود اجواء طيبة جدا وارضية مناسبة لاستمرار المشاورات لتعزيز التعاون الاقليمي وهذا ما ندعو اليه.

وأكد على السياسات العامة والمبدئية والتي تتابعها الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ سنوات والمتمثلة بإقامة افضل العلاقات مع جميع دول الجوار.

وردا على سؤال حول أداء الايرانيين مناسك الحج لهذا العام، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إن وفدا ايرانيا سيتوجه الى السعودية في 23 فبراير الجاري لبحث هذا الموضوع.

وأعلن بهرام قاسمي: انه ليست لدينا اية علاقة مع الادارة الامريكية وكان الملف النووي يربطنا بعضنا ببعض، لذلك فان المحادثات بيننا انتهت بعد التوصل الى الإتفاق النووي.

واوضح ان هناك قضايا فنية متعلقة بخطة العمل المشترك لا زالت عالقة إلا ان الحوار بشأنه سيجري عبر الإتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما اشار قاسمي الى نكث العهد الامريكي في بعض المجالات سيما في القطاع المصرفي قال: اننا نبذل جهودنا كي يدرك الجانب الآخر تعهداته أو يرغم على الالتزام بتعهداته، مؤكدا على العمل على استيفاء حقوق الشعب الايراني.

وحول مدى تأثير تصريحات السلطات السعودية على العلاقات بين ايران والعراق قال: إن علاقاتهما لا تتأثر بالعلاقات بين دول أخرى لانهما بلدان مستقلان والتعاون بينهما يأتي في سياق مصالحهما الوطنية.

وبشأن التصريحات غير الودية التي ادلى بها الرئيس التركي في البحرين قال قاسمي: إن تصريحاته جاءت متاثرة بظروف خاصة وكانت غير لائقة وتم الرد عليها.

وتابع قائلاً: أولئك الذين يتحدثون بغير حكمة عليهم أن يدققوا بتبعات حديثهم، فايران تتحلى بالصبر ولكن لصبرها حدوداً.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية التركي في ميونيخ شدد قاسمي على أن تركيا من الدول المهمة لايران، وقد قدمت ايران لها مساعدات كثيرة وخاصة بعد وقوع الانقلاب العسكري، وهذا البلد يعلم جيدا ما الذي قدمته ايران له في الظروف الحساسة.

وأكد أن الوضع المضطرب في تركيا جعل بعض السياسيين يتصرفون ويتحدثون بطريقة غير متزنة ومن المحتمل انهم لم يفكروا بتبعات ذلك.

واعتبر أن هذه التصريحات ظهرت نتيجة الانزعاج والتهرب من المشاكل التي نتجت عن سياستهم الخاطئة وتورطوا بها لذلك فانهم مضطرون للبحث عن سبيل للتغطية عليها.

وقال: عليهم أن يتعقلوا أكثر واننا لا نرغب بأن يكون بيننا وبين تركيا مثل هذا الكلام والحديث.

وشدد على أن ايران تصبر ايضا تجاه تركيا الا أن لصبرها حدوداً، داعيا تركيا الى أن تتمتع بمزيد من الفطنة والذكاء لئلا تكرار مثل تلك التصريحات.

ولفت الى أن طهران ستضطر الى الرد ولن تلتزم الصمت اذا كررت تركيا تصريحاتها.

ورداً على ادعاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر ميونيخ للأمن بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتهامها بأنها المشكلة وأكبر دولة راعية للإرهاب، والذي تناغم مع كلام سبقه في نفس المؤتمر لوزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان حيال طهران، اعتبر المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة في تصريح له مساء الاحد، بأن تناغم مواقف الجبير وليبرمان حول ایران لیست من قبیل الصدفة.

وقال قاسمي: هنالك الكثیر من الأدلة والقرائن الدالة على وجود التنسیق بین هذین النظامین في الملفات الاقلیمیة، مضيفاً: انه وبغیة التعویض عن فشلهما واحباطاتهما الكثیرة في المنطقة، یتصوّر هذان النظامان بأنه علیهما إثارة الأجواء الدولیة ضد ایران، ولاشك أن الادبیات المستخدمة من قبل هذین المتواكبین والمترافقین في التصدي لشعوب المنطقة المظلومة، هي أدبیات مكررة ودالة على عجز ویأس مؤلمین.

وتابع المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية: ما یؤسف له أن هذا المسؤول في كیان الاحتلال یعوّل صراحة على التعاون والتنسیق مع دولة اسلامیة في المضي بسیاساته المناهضة لایران دوماً، مشدداً على أنّ تكرار اتهامات خاویة ومثیرة للسخریة حول مصادر الارهاب وحماة (داعش) من قبل وزیر الخارجیة السعودي لن یمكنه اطلاقًا من أن یؤدي الى نسیان الأواصر العقیدیة والتعلیمیة والمالیة والاستخباریة بین النظام السعودي والارهابیین التكفیریین المكشوفة للعالم كله وجرائمهم ضد الشعوب البریئة في المنطقة والعالم.



