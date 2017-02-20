وقّع المسؤولون الإيرانيون والفرنسيون، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في ستة مجالات ومنها القطارات السريعة وإدارة الأزمة والخدمات في المحطات.

وتنص مذكرة التعاون بين البلدين على تأسيس ست فرق عمل في القطاعات المختلفة لخطوط سكك الحديد والقطارات المحلية السريعة وتقديم الخدمات في المحطات وتقديم إستشارات لإعادة النظر في الهيكلية وإدارة الأزمات وأجهزة السكك الحديدية.

وتباحث الخبراء الإيرانيون والفرنسيون بعد عقد اجتماعات تخصصية، حول فرق العمل الست. وفي الختام، تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين الجانبين بحضور وكيل شركة سكك الحديد الإيرانية أحمد خدائي، وعضو هيئة الإدارة لشركة سكك الحديد الفرنسية .

وأعلنت العلاقات العامة لشركة سكك الحديد الإيرانية أن هذه المذكرة للتعاون تم توقيعها يوم الأحد في طهران بحضور وفد من شركة سكك الحديد الفرنسية وعدد من نواب البرلمان الفرنسي.