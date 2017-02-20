بدأ تنفيذ مشروع بناء محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 1400 ميغاواط، اليوم الاثنين، بتمويل من الحكومة الروسية في قرية كربان سيريك بمحافظة هرمزغان (جنوب ايران).

وحضر حفل وضع حجر الأساس للمحطة وزير الطاقة الايراني حميد جيت جيان، ونظيره الروسي الكسندر نوفاك.

وقال المدير التنفيذي لشركة توليد الطاقة الكهربائية الحرارية الايرانية محسن طرزطلب: انه حدد خمسة أعوام لإكمال هذا المشروع المشترك الذي تصل كلفته الى مليار و516 مليون يورو، حيث تؤمن روسيا نحو مليار و200 مليون يورو من تكلفة المشروع والبقية توفرها ايران. وأضاف: ان شركة (تكنوبروم اكسبورت) الهندسية الروسية باعتبارها الشركة المقاولة لبناء هذه المحطة ومحطة الضغط العالي (GIS) وبالتعاون مع المقاولين والشركات الصناعية الايرانية ستقوم بتنفيذ المشروع.

واعتبر طرزطلب، في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، بناء هذه المحطة بأنه الخطوة الأولى الجادة لتطوير سواحل مكران، حيث سيؤدي ذلك الى تطوير وتنمية محافظة هرمزغان.

يذكر أنه سيتم بناء هذه المحطة في أرض مساحتها 199 هكتاراً في جنوب شرقي محافظة هرمزغان.