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رقم الخبر: 188017 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: اقتصاد  
وزارة النفط: إيران تبيع مخزونها من مكثفات الغاز في الصين
البالغ 10 ملايين برميل

وزارة النفط: إيران تبيع مخزونها من مكثفات الغاز في الصين

أعلنت وزارة النفط الايرانية أن كل مخزونها من مكثفات الغاز في الصين، البالغ 10 ملايين برميل، تم بيعه ولم يتبقى منه شيئاً.

وكانت إيران قد قامت بتخزين مكثفات الغاز بالصين في فترة الحظر وتم بيع كل الشحنة بعد إزالة القيود عن الصادرات الايرانية بتنفيذ الاتفاق النووي .

وكانت الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للنفط ومكثفات الغاز الإيراني في فترة الحظر، تستورد 40 بالمئة من نفط إيران، وزادت من استيراداتها بعد رفع الحظر. وتمتلك الصين التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط في شرق آسيا، خزانات ضخمة للتخزين وكانت إيران تستخدم هذه الخزانات في فترة الحظر .

المدير السابق للشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية، محمد قمصري، قال سابقاً: ان إيران تقوم بتخزين شحنات كبيرة من مكثفات الغاز في خزانات الصين وتقوم ببيعها تدريجياً إلى المصافي والزبائن الآخرين.

 
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