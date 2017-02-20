أكد المدير التنفيذي لبنك ملي (البنك الوطني الايراني)، على أهمية التعاون المصرفي بين ايران وروسيا لتحقيق الأهداف التجارية والاقتصادية بين البلدين، داعياً الى التعاون بين (بنك ملي) و(بنك ميربيزنس) الروسي بما يتيح الدعم لرجال الأعمال في كلا البلدين.

وأضاف محمد رضا حسين زادة، خلال اللقاء مع مساعد رئيس (بنك ميربيزنس) الروسي ديميتري اسكوبلكين، قائلاً: ان البلدين تربطهما علاقات جيدة ويقبلان على آفاق واعدة في سياق العلاقات الاقتصادية المشتركة . وتابع: ان دعم وتوجيهات مسؤولي البنكين المركزيين الايراني والروسي تتيح لبنك ملي الايراني أن يقيم علاقات مالية مع عدد من البنوك الكبيرة في روسيا.

وأشاد المدير التنفيذي لبنك ملي بجهود اسكوبلكين بصفته رئيساً للجنة المصرفية الروسية في سياق تنمية العلاقات بين البنوك التجارية للبلدين.

من جانبه، أشار المسؤول الروسي الى العلاقات المتميزة بين روسيا وايران، مؤكداً على أهمية التعاون بين البنكين المركزيين الروسي والايراني لتنمية التعاون بين البنوك التجارية، معرباً عن ترحيبه بتعاون بنك ملي مع البنوك الكبيرة في بلاده.