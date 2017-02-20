قال حسين امير عبداللهيان، امين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، ان نظرة الامام الخميني(رض) مؤسس الجمهورية الاسلامية والامام الخامنئي قائد الثورة الاسلامية ترتكز على ضرورة تحرير القدس من دنس الصهاينة.

وقال امير عبداللهيان خلال لقاء خاص مع قناة العالم مساء الاحد، ان نظرة الجمهورية الاسلامية الايرانية للقضية الفلسطينية هي نظرة مبدئية ثابتة ومستمرة، مؤكدا: اننا لم ولن نستغل القضية الفلسطينية سياسيا منذ البداية وان الامام الخميني(رض) كان يركز على تحرير القدس الشريف، واليوم ايضاً بيان الامام الخامنئي هو التأكيد والتركيز على ضرورة السعي من إجل متابعة هذه القضية حتى تتحرر هذه المدينة المقدسة.

وأضاف: خلافا للأطراف والحكومات التي تستفيد من كل الامور كما هي الآن تستفيد من الارهاب كأداة لتحقيق مآربها ومصالحها وفإن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تستفيد ولا تستغل القضية الفلسطينية لتحقيق مصلحة ما.

وتابع امير عبداللهيان: إن هناك طرق حل أساسية على المستوى السياسي للقضية الفلسطينية طرحتها الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي اجراء استفتاء بمشاركة جميع سكان فلسطين التاريخية سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا، مؤكدا ان هذا هو الاسلوب السياسي الديمقراطي لحل هذه القضية.

وردا على سؤال حول قيام الكيان الاسرائيلي بشن عدوان محتمل على غزة، قال امير عبداللهيان: إن هذا الكيان غير مستعد لشن عدوان آخر على قطاع غزة.

واضاف: إن الاسرائيليين يطلقون تهديدات ضد المقاومة ولكنهم غير مستعدين ابدا لشن حرب أخرى ضد غزة لانهم قلقون كثيرا ولهم مشاكل داخلية كثيرة ويشعرون بضعف كبير امام المقاومة ولذلك انهم غير قادرين على القيام بعمليات عسكرية يخرجون منها منتصرين.

واضاف: إن الكيان الاسرائيلي في السابق وعندما كان يطلب وقف اطلاق النار فان آخر صاروخ كان يطلق من قبل هذا الكيان، ولكن في آخر حرب وآخر هجوم على غزة كانت المقاومة هي التي اطلقت آخر صاروخ على الكيان الاسرائيلي، وهذا يدل على ان (اسرائيل) ضعيفة وان المقاومة قوية وان هذا الكيان لا يمكن ان يقف بوجه المقاومة وان يخطط لحرب يستطيع من خلالها ان ينتصر.

وتابع: إن الكيان الاسرائيلي يستطيع ان يبدا الحرب ولكنه لايستطيع ان ينهيها بالشكل الذي يريده وان التجارب في حرب الايام الـ 8 والـ 51 والـ 21 اثبتت بان الكيان الاسرائيلي لم يستطع ان يحقق اهدافه مؤكدا ان هذه الحروب ادت الى تحول كبير وهو ان الكيان الاسرائيلي ارتكب بشكل غير رجولي مجازر ضد الاطفال والنساء واصبح يطلق عليه بقاتل الاطفال على مستوى العالم.

واشار امير عبداللهيان الى الدعم الاسرائيلي للتنظيمات الارهابية في المنطقة وقال: إن الكيان الاسرائيلي يتعاون ويدعم جبهة النصرة والقاعدة وجماعة داعش الارهابية بحيث صرح مسؤوليه بذلك.

وتابع: إن هناك نماذج للتعاون الصهيوني مع التنظيمات الارهابية بحيث قام الصهاينة بنقل ومعالجة جرحاهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا ان هذه التنظيمات الارهابية لم تقم بأي عملية ضد أي مصالح صهيونية في أي فكان بالعالم.

وأشار امير عبداللهيان الى ضرورة مواصلة المقاومة لتحرير الاراضي الفلسطينية وقال: كما رأينا ان حزب الله ومن خلال مقاومته استطاع ان يحرر الكثير من الاراضي اللبنانية، لذا فان السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية هو المقاومة ونحن نقول بكل قوة وبكل صراحة بأننا ندعم القضية الفلسطينية والمقاومة.

وحول المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي من المقرر ان تبدأ اعماله اليوم الثلاثاء لمدة يومين في طهران، قال امير عبداللهيان: إن هذا المؤتمر يعقد في ظروف إقليمية ودولية خاصة بحيث يتزامن مع الذكرى الـ 100 لصدور وعد بلفور المشؤوم وكذلك يتزامن مع الذكرى السبعين لتقسيم فلسطين والذكرى السنوية الخمسين لاحتلال القدس قبلة المسلمين الاولى.

واضاف: إن المؤتمر يتزامن ايضا مع قيام بعض الدول العربية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب في مختلف المجالات بشكل سري وعلني كما ان هناك بعض المسؤولين الاميركان في حكومة ترامب يتحدثون عن ابداء دعم كبير وواسع للكيان من خلال نقل السفارة الاميركية الى القدس المحتلة وكما ان هناك قضايا مرتبطة بالتدخل الاجنبي في المنطقة والمشاريع الصهيونية فيها.

وتابع: إن المؤتمر محاولة للوحدة والانسجام والتضامن على المستوى العالمي والدولي والاقليمي ونحن نعتقد بانه بفضل التركيز على القدس ودعم القضية الفلسطينية يمكننا ان نقف بوجه هذه الازمات الاقليمية والتكفيريين والمحاولات الصهيونية.





