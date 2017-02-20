وفي تصريح له يوم الأحد، خلال اللقاء مع المسؤولين في مدينة ورامين (جنوب طهران)، أشار أحمد نور الى المشتركات الثقافية والتاريخية الكثيرة بين ايران وأفغانستان، مؤكداً ان هذه القواسم المشتركة من شأنها أن تنمي الطاقات السياسية والاقتصادية لدى البلدين وذلك بنسبة أكبر من باقي البلدان. وأضاف السفير الأفغاني: ان الوضع الراهن في ايران وأفغانستان وخاصة خلال الأعوام الـ15 الأخيرة يشير الى تنامي العلاقات الثنائية بمختلف المستويات، لافتاً في ذات السياق الى الزيارة التي قام بها الرئيس الأفغاني خلال مرحلتين، وإلى جانبه معظم الوزراء الجدد في هذا البلد، إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية.