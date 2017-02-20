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رقم الخبر: 188014 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 18:39 الاقسام: اقتصاد  
أفغانستان تستورد مليارين و800 مليون دولار من السلع الإيرانية سنوياً

أفغانستان تستورد مليارين و800 مليون دولار من السلع الإيرانية سنوياً

أعلن السفير الأفغاني في ايران، نصير أحمد نور، ان بلاده تستورد سنوياً مليارين و800 مليون دولار من السلع الايرانية.

وفي تصريح له يوم الأحد، خلال اللقاء مع المسؤولين في مدينة ورامين (جنوب طهران)، أشار أحمد نور الى المشتركات الثقافية والتاريخية الكثيرة بين ايران وأفغانستان، مؤكداً ان هذه القواسم المشتركة من شأنها أن تنمي الطاقات السياسية والاقتصادية لدى البلدين وذلك بنسبة أكبر من باقي البلدان. وأضاف السفير الأفغاني: ان الوضع الراهن في ايران وأفغانستان وخاصة خلال الأعوام الـ15 الأخيرة يشير الى تنامي العلاقات الثنائية بمختلف المستويات، لافتاً في ذات السياق الى الزيارة التي قام بها الرئيس الأفغاني خلال مرحلتين، وإلى جانبه معظم الوزراء الجدد في هذا البلد، إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 
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