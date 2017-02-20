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رقم الخبر: 188013 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: اقتصاد  
إيران وسلطنة عمان تبحثان إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية
في بورصة طهران

إيران وسلطنة عمان تبحثان إصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية

بحث الوفدان الايراني والعماني في تطوير التعاون وإصدار سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في بورصة طهران، حيث اعتبر الوفد العماني نشر هذه السندات بأنه يشكل الخطوة العملية الأولى لبدء العلاقات في هذا المجال.

وقد زار وفد من مصرف مسقط في سلطنة عمان الأقسام المختلفة لبورصة طهران. وأكد الوفد العماني، خلال لقائه مدير عام بورصة طهران حسن قاليباف أصل، على توسيع التعاون بين الجانبين، إذ تقرر أن يلتقي أعضاء هذا الوفد مع بعض الشركات الكبرى في البورصة ودوائر التمويل والمصارف وبعض الموسسات الحكومية خلال زيارته الحالية.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد، خلال حضوره في إيران، مع ممثلي بعض الشركات الكبيرة في بورصة طهران والبنوك وبعض المؤسسات الحكومية لتوفير الأرضية للتعاون الواسع .

 
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