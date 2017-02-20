  • الإثنين ٢٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 188012 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: اقتصاد  
أول سفينة يابانية للشحن البحري ترسو في ميناء الإمام خميني(ره)

أول سفينة يابانية للشحن البحري ترسو في ميناء الإمام خميني(ره)

رست أول سفينة تابعة لمجموعة (N.Y.K) اليابانية لخدمات الشحن البحري في منطقة إقتصادية خاصة بميناء الإمام خميني(ره).

وأشار نائب رئيس الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد) إلى تعزيز نشاطات الملاحة البحرية الإيرانية بعد تنفيذ الإتفاق النووي وارتفاع حجم المبادلات التجارية في إيران وترحيب خطوط الشحن البحري الإيرانية بهذه الفرصة، قائلاً: ان أول سفينة تابعة لشركة (N.Y.K) تدعى إيوامي(Iwami)  تحمل أوراق واسعة من الحديد قامت بتفريغ شحنتها بعد شحنها في أحد الموانئ اليابانية الضخمة، حيث توفرت الأرضية للتبادلات التجارية المباشرة بين البلدين. وأعرب عن أمله بأن تصبح هذه المنطقة الخاصة مركزاً لنقل السلع في شمال الخليج الفارسي وتعزيز النشاطات التجارية غربي ايران.

يذكر أن مجموعة (N.Y.K) اليابانية تحل ضمن أفضل 11 خطوط الشحن البحري العالمية يعود تاريخ نشاطاتها إلى قبل مائة عام ومهمتها هي التركيز على العملاء وإدارة علاقات العملاء (CRM).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4623 sec