وأشار نائب رئيس الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد) إلى تعزيز نشاطات الملاحة البحرية الإيرانية بعد تنفيذ الإتفاق النووي وارتفاع حجم المبادلات التجارية في إيران وترحيب خطوط الشحن البحري الإيرانية بهذه الفرصة، قائلاً: ان أول سفينة تابعة لشركة (N.Y.K) تدعى إيوامي(Iwami) تحمل أوراق واسعة من الحديد قامت بتفريغ شحنتها بعد شحنها في أحد الموانئ اليابانية الضخمة، حيث توفرت الأرضية للتبادلات التجارية المباشرة بين البلدين. وأعرب عن أمله بأن تصبح هذه المنطقة الخاصة مركزاً لنقل السلع في شمال الخليج الفارسي وتعزيز النشاطات التجارية غربي ايران.

يذكر أن مجموعة (N.Y.K) اليابانية تحل ضمن أفضل 11 خطوط الشحن البحري العالمية يعود تاريخ نشاطاتها إلى قبل مائة عام ومهمتها هي التركيز على العملاء وإدارة علاقات العملاء (CRM).