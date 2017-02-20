أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان دعم الإنتاج المحلي حول محور القطاع الخاص والخروج من الركود يشكلان أهم أولويتين في تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها علي شمخاني اليوم الاثنين لعدد من الوحدات الاقتصادية في محافظة ألبرز (غرب طهران). وقال شمخاني: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لابد أن تزيد بشكل متسارع ومستمر من قدراتها وطاقاتها وخاصة في مختلف المجالات الاقتصادية، من أجل تحقيق أهدافها ومبادئها وصيانة بقائها أمام الهجمات الواسعة لنظام الاستكبار. وأضاف: ان اكتساب الإقتدار الوطني إنما يتحقق في ظل تعزيز البنية الداخلية للقوة الوطنية، والتي تتحقق بدورها بإزدهار المواهب الداخلية وبالاعتماد على الطاقات المحلية للنظام.

وأوضح شمخاني: ان الاقتصاد له أهم وأكبر التأثير في الحياة الاجتماعية، وأيضاً له دور خاص في إرساء الأمن على الصعيدين الوطني والدولي للدول وصمودها. ولفت الى أن الأمن الاقتصادي يؤدي الى تحسين أجواء العمل وإزالة عقبات الإنتاج والاستثمار في البلاد.

ورأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ان الصناعيين والمنتجين لهم دور هام وخاص في تعزيز البنى الاقتصادية للبلاد، وأردف: ان الحكومة تبذل سعيها بالتعاون مع جميع القطاعات لرفع المشكلات والعوائق وتوفير الأرضية لزيادة فرص العمل وازدهاره، معرباً عن تقديره لجهود المدراء والعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية.