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|رقم الخبر: 188010
|تاريخ النشر: شباط 20, 2017
|الوقت: 18:14
|الاقسام: محليات
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على خلفية تصريحات اردوغان ووزير خارجيته
وزارة الخارجية تستدعي السفير التركي لدى طهران
استدعت وزارة الخارجية الايرانية، الاثنين، السفير التركي في طهران، رضا هاكان تكين، عقب التصريحات الاخيرة للرئيس التركي ووزير خارجيته ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وابلغ ابراهيم رحيم بور نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا واوقيانيا، السفير التركي باحتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا الخصوص.
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