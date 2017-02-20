على خلفية تصريحات اردوغان ووزير خارجيته وزارة الخارجية تستدعي السفير التركي لدى طهران استدعت وزارة الخارجية الايرانية، الاثنين، السفير التركي في طهران، رضا هاكان تكين، عقب التصريحات الاخيرة للرئيس التركي ووزير خارجيته ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.