وقع وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، ونظيره العراقي جبار اللعيبي، اليوم الاثنين في بغداد، مذكرة تفاهم للتعاون في شتى مجالات النفط والغاز.

وتنص المذكرة على تطوير حقول النفط والغاز الحدودية المشتركة بين البلدين، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والسلع، والتعاون في مجال النفط ومشتقاته. ويعتبر تقديم ايران المساعدة للعراق لإعادة بناء البنى التحتية لمصافيه للنفط والغاز من البنود الأخرى للمذكرة.

واتفق وزيرا النفط الايراني والعراقي على تصدير نفط منطقة كركوك العراقية عن طريق خط أنابيب يمر عبر الأراضي الايرانية، حيث اتخذ القرار بأن تقوم مؤسسة إستشارية دولية بتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المشروع.

ومن ضمن البنود الأخرى للمذكرة، إعطاء منح دراسية للطلبة العراقيين في فروع اكتشاف واستخراج النفط والغاز. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القرارات والتفاهمات الحاصلة.

هذا وأعلن وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، فور وصوله إلى بغداد، ان شبكة أنابيب نقل الغاز الايراني الى العراق باتت معدة للتدشين.

وأضاف زنكنة اليوم، لدى وصوله مطار بغداد، في حديث للمراسلين: ان الخط الأول لأنبوب الغاز الايراني الذي يمتد من مدينة كرمانشاه (غرب البلاد) إلى محافظة ديالى (شرق العراق) معداً للتدشين. وتابع قائلاً: ان الخط الثاني لهذا الأنبوب التي يمتد الى محافظة البصرة (جنوب العراق) سيتم تدشينه العام المقبل.

وأعرب وزير النفط عن ارتياحه لمستوى التعاون الدولي بين ايران والعراق سيما في إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مضيفاً: ان العلاقات الوثيقة بين الجانبين أثمرت عن الإتفاق الأخير في (أوبك) والذي أدى الى ارتفاع أسعار النفط وبلوغه الى 55 دولاراً للبرميل.

من جانبه، رحب وزير النفط العراقي بزيارة زنكنة، قائلاً: تربط البلدين علاقات طيبة على المستوى الدولي يجب الحفاظ عليها والعمل على توطيدها في المستقبل.

يذكر أن وزير النفط الايراني وصل إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم على رأس وفد نفطي. وكان في استقبال زنكنة والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي نظيره العراقي جبار علي اللعيبي.

وأجرى وزير النفط الايراني خلال زيارته الى العراق، التي استمرت يوماً واحداً، محادثات مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين تناولت العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة. كما التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي .