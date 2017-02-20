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رقم الخبر: 188008 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 18:15 الاقسام: دوليات  
سقوط طائرة فوق منطقة سكنية في نيو جيرسي

سقوط طائرة فوق منطقة سكنية في نيو جيرسي

سقطت طائرة خفيفة بمحرك واحد فوق حي سكني في مدينة بيون بولاية نيو جيرسي الأمريكية دون وقوع ضحايا.

أفادت بذلك وكالة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية وذكرت أن الحادث وقع الأحد  19 فبراير/ شباط وسقطت الطائرة خلاله في وسط الشارع الشرقي رقم 41 في المدينة المذكورة . وأسفر الحادث عن إلحاق أضرار بعدة سيارات فيما سارع رجال الإنقاذ بإخراج الطيار من كابينة القيادة ونقلوه إلى المستشفى. ولم يعرف بعد سبب الحادث.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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