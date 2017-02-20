أفادت بذلك وكالة الطيران المدني الفدرالية الأمريكية وذكرت أن الحادث وقع الأحد 19 فبراير/ شباط وسقطت الطائرة خلاله في وسط الشارع الشرقي رقم 41 في المدينة المذكورة . وأسفر الحادث عن إلحاق أضرار بعدة سيارات فيما سارع رجال الإنقاذ بإخراج الطيار من كابينة القيادة ونقلوه إلى المستشفى. ولم يعرف بعد سبب الحادث.