قال سفير كوريا الشمالية لدى ماليزيا يوم الاثنين: إن تحقيق الشرطة في عملية القتل التي وقعت الأسبوع الماضي في مطار كوالالمبور الدولي لا يمكن الوثوق به وأصر على أن الضحية ليس كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعلى الرغم من أن السلطات الماليزية حددت هوية القتيل بأنه كيم جونج نام قال كانج تشول سفير كوريا الشمالية للصحفيين إن السفارة حددت هوية القتيل على أنه كيم تشول بناء على الاسم المحدد في جواز السفر الذي كان بحوزته.

وقال السفير "مرت سبعة أيام منذ الواقعة لكن ليس هناك دليل قاطع على سبب الوفاة في الوقت الراهن ولا يمكننا الوثوق في التحقيق الذي تجريه الشرطة الماليزية."

وكانت وزارة الخارجية الماليزية قد استدعت السفير الكوري الشمالي في وقت سابق وطلبت منه تفسير تصريحات أخرى أدلى بها تشكك في حيادية التحقيق.

وقال كانج تشول: السفارة حددت بالفعل هويته من اسمه وهو كيم تشول مواطن كوري شمالي كما هو مذكور في جواز سفره.

ماليزيا: سنلتزم الحياد في تحقيق مقتل كيم جونج نام

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق يوم الاثنين إن بلاده ليس لديها سبب يدعوها لإظهار كوريا الشمالية بصورة سيئة مؤكدا أنها ستلتزم الحياد في تحقيقها في مقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال نجيب للصحفيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور: ليس لدينا سبب لكي نظهر كوريا الشمالية بصورة سيئة لكننا سنكون محايدين.

وقتل كيم جونج نام يوم الاثنين الماضي بعد فترة وجيزة من تعرضه لهجوم في صالة السفر في مطار كوالالمبور الدولي الذي كان سيستقل منه رحلة إلى مكاو.

وأضاف نجيب أنه يتوقع من كوريا الشمالية أن تتفهم أن على ماليزيا تطبيق حكم القانون في القضية.

الجيش الكوري الجنوبي يعلن حالة التأهب القصوى

الى ذلك أعلن الجيش الكوري الجنوبي حالة التأهب القصوى استعدادا لإمكانية تصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية نتيجة تداعيات اغتيال كيم جونج نام الأخ الأكبر غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول بالجيش الكوري قوله يوم الاثنين إنه لم يتم حتى الآن رصد أي تحركات خاصة للجيش الكوري الشمالي، غير أن هناك إمكانية قيامه باستفزازات عسكرية لصرف أنظار المجتمع الدولى عن اغتيال كيم، مؤكدا أن الجيش الجنوبي يشدد المراقبة ضد كوريا الشمالية ويعزز دوما من استعداده لصد أي هجوم إرهابي.