قالت وكالة الإعلام الروسية يوم الاثنين إن وزير الخارجية سيرجي لافروف وصف مزاعم مساعدة موسكو في تدبير محاولة انقلاب في جمهورية الجبل الأسود العام الماضي بأنها لا أساس لها.

وجاءت تصريحات لافروف بعد أن ذكرت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية أن مسؤولين بريطانيين يعتقدون أن السلطات الروسية تقف وراء مؤامرة لاغتيال رئيس وزراء الجبل الأسود الموالي للغرب في أكتوبر تشرين الأول 2016.

من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة (راشن هليكوبترز) الروسية الحكومية يوم الاثنين إن روسيا ستبدأ في عمليات تسليم مبدئية لطائرات هليكوبتر عسكرية للهند في 2018 فيما سيعقبها عمليات تجميع وتصنيع في أسرع اقتصادات آسيا نموا.

ووقعت الهند اتفاقا مع روسيا في أكتوبر تشرين الأول لتصنيع 200 طائرة هليكوبتر على الأقل من طراز (كاموف كا-226تي) للقوات المسلحة الهندية بشكل مشترك بين البلدين.

واتفقت الدولتان على التعاون في مجالي الدفاع والطاقة فيما تسعى الهند لتحديث قواتها المسلحة وبناء صناعة نووية بينما تبحث روسيا التي تعاني من عقوبات مفروضة عليها عن استثمار وأسواق جديدة.

وقال اندريه بوجينسكي الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي الشهر الماضي "الشركة المشتركة تعمل وأول عمليات تسليم ستبدأ في 2018. وسنزود الهند أيضا بخدمات ما بعد البيع."

وقال في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي إن نحو 60 طائرة ستسلم للهند بينما سيتم تجميع أو تصنيع 140 طائرة في الهند.

*ألمانيا تنتقد اعتراف روسيا بجوازات سفر دونيتسك ولوهانسك

في سياق آخر اعتبرت الحكومة الألمانية، يوم الاثنين، اعتراف روسيا بجوازات سفر صادرة عن انفصاليي شرق أوكرانيا الموالين لموسكو، "غير مقبول"، ويخالف اتفاقات مينسك للسلام.

وقال شتيفن سايبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل: إن القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت، بالاعتراف بهذه الوثائق، يقوض وحدة أراضي أوكرانيا، ويشكل مخالفة واضحة لما تقرر في "مينسك"، وهو بالتالي "غير مقبول".

*الكرملين يردّ على ميركل

من جانبه أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أن مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الاعتراف بجوازات سفر جمهوريتي "دونيتسك" و"لوهانسك " الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، لا يخالف القانون الدولي، ولا يتعارض معه بأي شكل من الأشكال، وأن أسبابه إنسانية بحتة.