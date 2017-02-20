وقد هزم فريق استقلال خوزستان، فريق فتح السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء. حيث ترجم أبو الفضل اعلايي تمريرة عالية من بيمان شيرزادي الى رأسية شقت طريقها الى شباك الفتح في الدقيقة 79.

ما عدا هذا الهدف فإن المباراة لم ترتق الى المستوى المطلوب، وقد سادت المناولات غير الدقيقة من قبل لاعبي الفريقين.

والتقى الفريقان على أرض محايدة بملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، وأدار المباراة الحكم العراقي قاسم مهند، وتعد هذه المباراة مباراة الذهاب بين الفريقين.