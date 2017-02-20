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رقم الخبر: 188005 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: رياضة  
استقلال خوزستان يلحق الهزيمة بفريق فتح السعودي
ضمن بطولة دوري الأبطال بكرة القدم لآسيا

استقلال خوزستان يلحق الهزيمة بفريق فتح السعودي

الوفاق/ خاص/ حسام روناسي/ حقق فريق استقلال خوزستان عصر الاثنين فوزا مستحقا في أولى مبارياته ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقد هزم فريق استقلال خوزستان، فريق فتح السعودي بهدف واحد مقابل لا شيء. حيث ترجم أبو الفضل اعلايي تمريرة عالية من بيمان شيرزادي الى رأسية شقت طريقها الى شباك الفتح في الدقيقة 79.
ما عدا هذا الهدف فإن المباراة لم ترتق الى المستوى المطلوب، وقد سادت المناولات غير الدقيقة من قبل لاعبي الفريقين.
والتقى الفريقان على أرض محايدة بملعب السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط، وأدار المباراة الحكم العراقي قاسم مهند، وتعد هذه المباراة مباراة الذهاب بين الفريقين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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