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رقم الخبر: 188004 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: منوعات  
عشرينية تتمتع بقدرة حفظ استثنائية!

عشرينية تتمتع بقدرة حفظ استثنائية!

حصلت الصينية بينغ نان البالغة من العمر 25 عاما على لقب (أميرة الذكرة) في الدورة الـ25 من مسابقة الذاكرة العالمية، حيث يمكنها حفظ 190 رقما عشوائيا خلال 5 دقائق فقط، وحفظ حزمة من بطاقات البوكر خلال دقيقتين.

وفي الواقع أن بينغ لم تكن جيدة في تذكر الأشياء على الإطلاق قبل عام 2015، لكن منذ بدء تعلم (نظرية الذاكرة)، وجدت أن تذكر الأشياء يصبح سهلا بالنسبة إليها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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