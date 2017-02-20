عشرينية تتمتع بقدرة حفظ استثنائية! حصلت الصينية بينغ نان البالغة من العمر 25 عاما على لقب (أميرة الذكرة) في الدورة الـ25 من مسابقة الذاكرة العالمية، حيث يمكنها حفظ 190 رقما عشوائيا خلال 5 دقائق فقط، وحفظ حزمة من بطاقات البوكر خلال دقيقتين.