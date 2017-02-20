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رقم الخبر: 188001 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 16:49 الاقسام: منوعات  
(أنا أكره زوجي).. العبارة الأكثر بحثاً على (غوغل)!

(أنا أكره زوجي).. العبارة الأكثر بحثاً على (غوغل)!

جاءت مصر و12 دولة عربية أخرى، ضمن الدول الـ 18 الأكثر بحثاً عن عبارة (أنا أكره زوجي)، خلال شهر واحد على محرك البحث (غوغل).

تضمنت القائمة الكثير من الدول العربية إلى جانب مصر، وهي تونس، المغرب، المملكة العربية السعودية، عمان، الجزائر، البحرين، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، ليبيا، الكويت، قطر، ولبنان.

تضمنت القائمة أيضا بعض الدول الأوروبية والأفريقية مثل لوكسمبورغ، تشاد، زامبيا، زيمبابوي، وجاءت فرنسا على رأس الدول التي تصدرت البحث عن هذه العبارة، وفقاً لخريطة تفاعلية تم جمعها عبر موقع Slots.info.

وشملت قائمة أكثر دول بحثاً عن (أحب زوجي) 13 دولة، أما الدولة الوحيدة التي بحثت بشكل كبير عن كلمة (أنا أحب زوجتي) فهي كينيا، بحسب مجلة (ماري كلير) البريطانية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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