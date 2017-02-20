أصرت (كاميليا الحلو) ـ نجلة محمود الحلو مدرب الخيول، أن تكون ليلة زفافها غير عادية، حيث اصطحبت (أسداً) معها داخل قاعة الزفاف.

وقالت كاميليا، إنها طلبت من أشرف الحلو ابن عمها أن يحضر الأسد، مضيفة: فور دخول الأسد القاعة (جرى نصف المعازيم للخارج) وزوجي كان قلقاً لكن الموضوع مر بشكل طبيعي بمرور الوقت والمعازيم رجعوا يتصوروا معاي أنا والأسد).

وأضافت كاميليا: (الأسد كمّل معانا الفرح وطبعاً المعازيم انبهروا جداً لأنها أول مرة تحصل في العالم حضور أسد حفل زفاف، ولم أخف من ردود فعل الناس لأني مدربة وأعرف أتحكم في الأسد).