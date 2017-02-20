الصور التذكارية دائماً ما تكون جزءاً مهما أثناء الرحلات السياحية، ولكن بعضها يبقى في الأذهان أكثر من البقية.

مثال على هذه الصور الخالدة، تلك الصورة لزوجين أثناء إجازتهما في إحدى الجزر السياحية، ويظهر معهما في الماء سمكة الراي التي بدت مبتسمة بشكل مثير.

ولقيت الصورة التي نشرها شاب لوالديه أثناء إجازتهما، على منتديات الصور في موقع ريديت، تفاعلاً كبيراً من قبل رواد الموقع.

وسرعان ما انتشرت الصورة على الإنترنت، وبدأ المستخدمون بتحويرها بطرق مضحكة بإستخدام الفوتوشوب.

وعلّق أحد مستخدمي موقع ريديت قائلاً: (تبدو السمكة كأنها دخنت بعض الحشيش)، وأضاف آخر مخاطباً ناشر الصورة: (مفاجأة. الأم تترك الأب وترحل للعيش مع سمكة الراي).