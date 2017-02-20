نشر موقع (بولد سكاي) الهندي، تقريراً يوضح بعض الحقائق عن تناول البيتزا، مؤكداً أنها وجبة غير صحية.

وأكد التقرير أن البيتزا تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية، وتناول شريحة واحدة منها تساوى 300 سعر حراري، و14 غراما من الدهون المشبعة ونحو 700 ملّي غرام من الصوديوم.

وشمل التقرير مكونات البيتزا، والتي حذر منها لخطورتها على الصحة، وهي:

1- الدقيق المكرر

المعروف عنه أنه سيئ ويفقد كل محتوى المعادن والفيتامينات والألياف أثناء عملية التكرير.

2- الجبن

تؤدي الجبن المستخدمة في البيتزا، إلى مخاطر مشاكل القلب والكوليسترول.

3- الصوديوم

تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، والذي يعمل على زيادة ارتفاع ضغط الدم.

4- المكونات

تحفّز مكونات البيتزا مناطق المتعة بالدماغ وتجعلك مدمناً لها.

5- سكر الدم

تعمل على تحطيم مستويات السكر في الدم، لأنّها تحتوى الدقيق المكرر وبعض المواد المضافة إليها الأخرى التي تزيد من مستويات السكر في الدم عن المعدل الطبيعي.