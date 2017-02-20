في سبعينات القرن الماضي شنّت الفنانة شريفة فاضل وبدافع من النظام الحاكم آنذاك هجوماً شرساً ضد الإسلام والإسلاميين عبر تصريحات وقحة ومستفزة..

ومازلت أتذكر رد فضيلة الشيخ عبدالحميد كشك رحمه الله عليها الذي ختمه بشتيمة أثلج صدورنا وكانت تستحقها تلك المعتوهة حين قال لها: «والله لا أنتي شريفة ولا أبوك فاضل».

تذكرت هذه العبارة للراحل كشك رحمه الله وأنا أتابع ردود أفعال الصحافة الصهيونية على زيارة رئيس وزرائهم النتن ابن النتن لأمريكا ولقاءه الحميم بالرئيس الأحمق الجديد.. وما نتج عن هذه الزيارة من «فتوحات» جديدة لإسرائيل على حساب العرب والمسلمين ولعبتهم المسليّة المضحكة اللي اسموها بـ«الحلف السنّي - الإسرائيلي» اللي رح أحكيلكم غداً عنها.. فإنتظروني.. لا يفوتكم «الفلم»..

اليوم سأحكي لحضراتكم عن الحدث الأبرز والموضوع الساخن والقضية الكبرى اللي ركّزت عليها الصحافة الصهيونية فيما يخص تلك الزيارة.. هل بإمكانكم أن «تحزروا.. وتفزّروا» على شو ركّزت واهتمت صحافتهم؟! استبعد أن تعرفوا الجواب ولهذا أنا سأجيب بالنيابة عن حضراتكم.

قامت قيامة الصحف الصهيونية بخصوص سارة!! ساقيها وركبتيها.. وما فوقهما وما تحتهما!! ربما تستغربون أحبتي.. سارة مين؟! سارة يا عيني هي زوجة النتن ياهو واللي يعدوها في «اسرائيل» زوراً وبهتاناً «بقرة موسى» يعني السيدة الأولى!!..

سارة كانت ترتدي فستاناً طويلاً!! اذن لماذا «كشفت عن ساقيها» أمام ترامب؟! واحد يدافع ويقول لم تكشفهما كثيراً وانما لحد الركبتين.. وآخر يقول لا يا عم لا تبرر.. أنا عندي الدليل بالصور والأفلام.. كشفتهما فوق الركبتين!!

ويردّ صحفي ثالث ويقول مشكلتنا ليست مع سارة بل مع النتن الديوث الذي أوصاها بكشف ساقيها أمام ترامب لأنه يعرف أن الزلمه «نسوانجي» وبهذه الطريقة يمكن أخذ «الفتوحات» منه والمكاسب!!..

هيك صرتوا يا صهاينة شرفاء؟! يا عديمي الشرف والإنسانية والضمير والأخلاق.. هيك يحلو لكم الحديث عن الشرف والعفة والطهارة؟!..

والله لو كان عندكم مثقال ذرة من شرف أو أخلاق لما صرتوا صهاينة من أصلو..