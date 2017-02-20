قال محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في مقابلة مع قناة BBC التلفزيونية، ان ايران لم تهاجم حتى الآن أي بلد ولا تسعى الى ذلك بتاتا والتجارب الصاروخية الايرانية تجري لاهداف دفاعية.

وحول سؤال بشأن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني ضد ايران، أكد بأن ايران لم تهاجم أي بلد كما انها لم تثر العداء ضد أي بلد وانها لا تسعى الى ذلك.

وشدد على أن التجارب الصاروخية أداة دفاعية وان ايران لا تسعى الى اثارة أحد وانها دولة مستقلة وتسعى لتكون مستعدة للدفاع عن نفسها.

وتطرق الى الحرب التي شنها نظام صدام ضد ايران واستمرت 8 سنوات وأكد بأن الجميع هب لدعم المعتدي، والشعب الايراني لن ينسى تلك الحقائق.

وحول الخيارات المطروحة التي تتحدث عنها اميركا واسرائيل قال ظريف، اننا هنا لا نتحدث عن قانون الغاب وانما عن القانون الدولي، وهذه الخيارات تنتهك القوانين الدولية، وإنني أوصي هؤلاء بأن يحترموا القوانين الدولية وكذلك أن يتصرفوا بحكمة.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي شدد على أن الحكومة الأميركية السابقة لم تكن تملك خيارا آخرا لذلك توصلت الى اتفاق مع ايران، وهذه الحكومة ضاعفت الحظر الا ان نتيجة ذلك كانت عكسية، ولفت الى أن الايرانيين صمدوا امام الضغوط الاقتصادية، لذلك لم يكن امام الحكومة الاميركية السابقة خيارا آخرا ولو كان لديها لأقدمت عليه.

وقال، طوال العقود الثلاثة الماضية لم تكن السياسة الأميركية تجاه ايران ودية، وقد برهن الشعب الايراني على أنه لن يكون رده علي العداء ايجابيا.