اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية ان مواقف بعض دول المنطقة في مؤتمر ميونخ مكررة وعلى الرغم من التصريحات غير المناسبة فإن ايران ستواصل سياستها القائمة على السلام والأمن والإستقرار ولن تبادر الى أية ردة فعل لا اخلاقية.

وأشار الى أن بعض مسؤولي دول المنطقة لا يريدون الاستقرار للمنطقة وكلما تقترب الأزمات من الحل يثيرون قضية أخرى.

وفيما يتعلق بدول الخليج الفارسي أكد بأن طهران ترى أن هناك تناقض كبير ولا تدري من الذي يحكم هناك، وفي الوقت الذي تتخذ فيه مواقف سلبية فإنها توجه احيانا مواقف ايجابية عبر طرق مختلفة.

وقال: ينبغي أن نعرف من الذي يحكم هناك وما هي السياسة التي ينتهجها تجاه ايران، من هنا فإننا لا نسمع صوتا واحدا، وأننا نترقب صوتا واحدا وهو صوت أغلبية الشعب.

وتابع قائلا: أولئك الذين يتحدثون بغير حكمة عليهم أن يدققوا بتبعات حديثهم، فللصبر الايراني حدود، وإننا لا نريد أن نستخدم ذات الالفاظ ونخوض في مجال لا يخدم المنطقة.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية التركي في ميونخ شدد قاسمي على أن تركيا من الدول المهمة لإيران، وقد قدمت ايران لها مساعدات كثيرة وخاصة بعد وقوع الانقلاب العسكري، وهذا البلد يعلم جيدا ما الذي قدمته ايران له في الظروف الحساسة.

وأكد أن الوضع المضطرب في تركيا جعل بعض السياسيين يتصرفون ويتحدثون بطريقة غير متزنة ومن المحتمل انهم لم يفكروا بتبعات ذلك.

واعتبر أن هذه التصريحات ظهرت نتيجة الغضب والتهرب من المشاكل التي نتجت عن سياستهم الخاطئة وتورطوا بها لذلك فإنهم مضطرون للبحث عن سبيل للتغطية عليها.

وقال: عليهم أن يتعقلوا أكثر وإننا لا نرغب بأن يكون بيننا وبين تركيا مثل هذه الاحاديث والكلام.

وشدد على أن ايران تصبر أيضا تجاه تركيا الا أن لصبرها حدود، داعيا تركيا الى أن تتمتع بمزيد من الفطنة والذكاء تجاه تكرار مثل تلك التصريحات.

ولفت الى أن طهران ستضطر الى الرد ولن تلتزم الصمت اذا كررت تركيا تصريحاتها.