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رقم الخبر: 187985 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 16:19 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ناسا تنشر صورة غير مسبوقة لكوكب المشتري

ناسا تنشر صورة غير مسبوقة لكوكب المشتري

نشرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، مؤخرا، صورة دقيقة لكوكب المشتري، أظهرت قطبه الجنوبي بشكل غير مسبوق.

 الصورة تم التقاطها من مركبة جونو الفضائية، في الثاني من فبراير الجاري،  من ارتفاع يصل إلى 26 ألفا و800 ميل فوق قمم السحاب.

وقام عالم الفلك، جون لندينو، بمعالجة الصورة التي أرسلتها المركبة الفضائية، بقصد الكشف عن ملامح جديدة  لأضخم كوكب في مجموعتنا الشمسية.

ويرى سكوت بولتون، وهو أحد كبار مسؤولي المركبة «جونو»،  أن البيانات التي جرى الحصول عليها بشأن كوكب المشتري تفتح آفاقا واسعة لفهم الطريقة التي تعمل بها الكواكب.

وتقوم المركبة «جونو» بمهمتها حول المشتري، منذ الرابع من يوليو 2016، وتحتاج إلى 54 يوما حتى تدور حول الكوكب، ونجحت في إنجاز 4 دورات حتى الآن، آخرها في 2 فبراير الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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