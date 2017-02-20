توصل فريق من البريطانيين إلى أن تناول جرعات إضافية من مكملات غذائية غنية بفيتامين «ب-6» و«ب-8»و«ب-12»، يمكن أن يقلل إلى حد كبير من أعراض الاضطراب العقلي «الفصام».

ويعد الفصام (الشيزوفرينيا) اضطرابا عقليا شديدا يدفع المريض إلى عدم التفرقة بين الوقت الحقيقي والوهمي ويؤثر على نحو شخص من بين كل مائة شخص.

وأظهرت النتائج – التي نشرت في العدد الأخير من مجلة الطب النفسى- أن تدخلات فيتامين «ب» والتي تستخدم بجرعات أعلى كشفت عن فعالية كبيرة في الاستمرار في الحد من الأعراض النفسية، فيما لم تفلح الجرعات القليلة والمتدنية في الوصول إلى نفس الفعالية.

وقال الدكتور فيرث مانش في جامعة مانشستر البريطانية، يلعب فيتامين « ب» بمشتقاته دورا فعالا وهاما في الحد من أعراض الاضطرابات النفسية والعقلية الفصام، وهو ما يمكن أن يحدث تقدما ملموسا في تطوير استراتيجيات علاجية فعالة لهذا المرض الهام والمعتمد في الوقت الراهن على مضادات الذهان.