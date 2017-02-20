تنصح طبيبة النباتات والأعشاب الطبية الفرنسية فينيسيا – لوبيز في جامعة باريس بتناول الخضراوات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الإنسان والتي يعاني نقصا منها في بعض الأحيان خاصة في فصل الشتاء.

ومن هذه الخضروات الجزر الذي يحتوي على فيتامين «ج» البنجر والفجل والبروكلى وهي تعطي للجسم الحرارة اللازمة له كما أنها ترطب الجسم لاحتوائها على الماء وقليل من السكر.. كما تشير إلى عمل صحن من السلطة يحتوي على هذه المكونات المضاف إليها قطع من الجبن الأبيض والأفوكاتو وذلك في وجبه الصباح.