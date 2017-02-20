وصل وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس، الاثنين، الى العاصمة العراقية بغداد للقاء عدد من المسؤولين العراقيين.

ونقلا عن السومرية نيوز، إن "وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس وصل، اليوم، الى بغداد من اجل لقاء عدد من المسؤولين العراقيين".

وأضافت أن "ماتيس سيبحث مع القادة الامنيين العراقيين الحرب على تنظيم داعش وعمليات تحرير الموصل".

ومن جانبها وصفت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، زيارة وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس الى العراق بأنها "غير مرحب بها"، فيما هددت بالتعامل مع الوجود الامريكي في العراق كـ "قوة احتلال" شأنه في ذلك شأن تنظيم "داعش"، حسب السومرية.

وقال رئيس الكتلة حسن سالم إن "الولايات المتحدة كانت تسعى بكل قوة لإطالة امد وجود تنظيم داعش الارهابي في العراق من خلال القاء الاسلحة لهم وتهريب قياداتهم وتسهيل تنقلاتهم بين المناطق"، مبيناً أن "انطلاق معركة تحرير الساحل الايمن من الموصل لم تكن مرضية لواشنطن، بالتالي فهي تسعى لإستبدال داعش بالعراق بقواعد لها لضمان مصالحها".