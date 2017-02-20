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رقم الخبر: 187980 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 15:08 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إنتاج اسمنت نانوي في إيران لإصلاح الجسور والسدود

إنتاج اسمنت نانوي في إيران لإصلاح الجسور والسدود

نجح الباحثون الإيرانیون في إنتاج الأسمنت النانوي المقاوم للإستخدام في تصلیح المباني المتضررة نحو الجسور والسدود وآبار النفط.

وقال البروفسور علي بهاري ان الهدف من إجراء هذه الدراسات هو تعزیز الأسمنت بالأنابیب النانویة الکربونیة  موضحا أنها تسبب زیادة عمر ودوام الأسمنت وتقلیص حجم إستهلاکه کما أنها تتصف بالمقاومة العالیة والتوصیل الکهربائي والحراري العالي .

ونشرت نتائج هذه الدراسات في مجلة Construction and Building Materials بمعامل تأثیر 2.4 .

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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