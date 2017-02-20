نجح الباحثون الإيرانیون في إنتاج الأسمنت النانوي المقاوم للإستخدام في تصلیح المباني المتضررة نحو الجسور والسدود وآبار النفط.

وقال البروفسور علي بهاري ان الهدف من إجراء هذه الدراسات هو تعزیز الأسمنت بالأنابیب النانویة الکربونیة موضحا أنها تسبب زیادة عمر ودوام الأسمنت وتقلیص حجم إستهلاکه کما أنها تتصف بالمقاومة العالیة والتوصیل الکهربائي والحراري العالي .

ونشرت نتائج هذه الدراسات في مجلة Construction and Building Materials بمعامل تأثیر 2.4 .