والمهرجانات التي من المقرر ان يشارك الفيلم فيها هي:

مهرجان «Poinciana» الدولي الذي سيقام في الفترة مابين اليوم 20 حتى الـ12 من مارس المقبل بجزائر كايمان الامريكية.

مهرجان «Beeston» الدولي الذي ستنطلق فعالياته في الـ9 من مارس وستنهي في الـ12 منه في بريطانيا.

مهرجان «invisible» الدولي الذي سيقام في الـ22 من ابريل القادم لمدة يومين في بريطانيا.

مهرجان «Cortisonici» الدولي الذي سيفتتح في الـ28 من مارس في ايطاليا.

مهرجان «Cap spartel» الدولي الذي سيقام في الفترة ما بين الـ5 حتى الـ8 من مارس في المغرب.

يذكر ان «مبنى رقم 13» حصل مؤخرا على جائزة أفضل اخراج من مهرجان الافلام المستقلة بلندن.