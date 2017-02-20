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رقم الخبر: 187976 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 15:15 الاقسام: ثقافة وفن  
«مبنى رقم 13» في طريقه الى 5 مهرجانات دولية

«مبنى رقم 13» في طريقه الى 5 مهرجانات دولية

يشارك الفيلم الايراني القصير «مبنى رقم 13» (ساختمان شماره 13) للمخرج امير غلامي في 5 مهرجانات دولية.

والمهرجانات التي من المقرر ان يشارك الفيلم فيها هي:

مهرجان «Poinciana» الدولي الذي سيقام في الفترة مابين اليوم 20 حتى الـ12 من مارس المقبل بجزائر كايمان الامريكية.

مهرجان «Beeston» الدولي الذي ستنطلق فعالياته في الـ9 من مارس وستنهي في الـ12 منه في بريطانيا.

مهرجان «invisible» الدولي الذي سيقام في الـ22 من ابريل القادم لمدة يومين في بريطانيا.

مهرجان «Cortisonici» الدولي الذي سيفتتح في الـ28 من مارس في ايطاليا.

مهرجان «Cap spartel» الدولي الذي سيقام في الفترة ما بين الـ5 حتى الـ8 من مارس في المغرب.

يذكر ان «مبنى رقم 13» حصل مؤخرا على جائزة أفضل اخراج من مهرجان الافلام المستقلة بلندن.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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