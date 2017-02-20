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رقم الخبر: 187975 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 16:09 الاقسام: ثقافة وفن  
«لايت سايت» يشق طريقه الى صربيا

«لايت سايت» يشق طريقه الى صربيا

تأهل الانيميشن الايراني «لايت سايت» للمخرج مسلم طباطبائي للمشاركة في مهرجان «NAOS» الدولي بصربيا.

وانطلق فعاليات مهرجان «NAOS» من اليوم 20 من فبراير وتستمر لغاية الـ24 منه.

ويحكي «لايت سايت» قصة شخصية كرتونية تخلق من النور لكن كبرياءها في حبها للنور يدخلها في ورطة و...

يذكر أن الفيلم شارك بمهرجانات عديدة وحصل على جوائز كثيرة كانت آخرها جائزة أفضل انيميشن ثلاثي الابعاد من القسم التنافسي  لمهرجان «Social Machinery» الدولي للأفلام القصيرة بإيطاليا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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