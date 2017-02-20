وانطلق فعاليات مهرجان «NAOS» من اليوم 20 من فبراير وتستمر لغاية الـ24 منه.

ويحكي «لايت سايت» قصة شخصية كرتونية تخلق من النور لكن كبرياءها في حبها للنور يدخلها في ورطة و...

يذكر أن الفيلم شارك بمهرجانات عديدة وحصل على جوائز كثيرة كانت آخرها جائزة أفضل انيميشن ثلاثي الابعاد من القسم التنافسي لمهرجان «Social Machinery» الدولي للأفلام القصيرة بإيطاليا.