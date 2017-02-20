  • الإثنين ٢٣ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187974 تاريخ النشر: شباط 20, 2017 الوقت: 16:03 الاقسام: ثقافة وفن  
اربعة أفلام ايرانية في طريقها الى الهند

اربعة أفلام ايرانية في طريقها الى الهند

تأهلت اربعة أفلام ايرانية قصيرة الى الدورة الرابعة لمهرجان «شناي» الدولي المقام حاليا في الهند.

والافلام الايرانية الاربعة التي تأهلت الى القسم التنافسي هذا المهرجان هي «التنازع"» للمخرج مسعود حاتمي و«الجص» للمخرج مهرداد حسني و«السعادة دون المال» للمخرج مهيار حميديان و«النهر بدون نهاية» للمخرج محمد محمديان.

وتتنافس هذه الافلام مع أفلام من الهند وأمريكا والارجنتين وتركيا وتايوان والمانيا وروسيا وفرنسا وبربطانيا ومصر و…

وانطلقت فعاليات المهرجان اعتبارا من 19 من فبراير  واستمر حتى 20 منه فيمدينة «شناي» الهندية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0884 sec