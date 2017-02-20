تأهلت اربعة أفلام ايرانية قصيرة الى الدورة الرابعة لمهرجان «شناي» الدولي المقام حاليا في الهند.

والافلام الايرانية الاربعة التي تأهلت الى القسم التنافسي هذا المهرجان هي «التنازع"» للمخرج مسعود حاتمي و«الجص» للمخرج مهرداد حسني و«السعادة دون المال» للمخرج مهيار حميديان و«النهر بدون نهاية» للمخرج محمد محمديان.

وتتنافس هذه الافلام مع أفلام من الهند وأمريكا والارجنتين وتركيا وتايوان والمانيا وروسيا وفرنسا وبربطانيا ومصر و…

وانطلقت فعاليات المهرجان اعتبارا من 19 من فبراير واستمر حتى 20 منه فيمدينة «شناي» الهندية.