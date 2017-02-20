أختير 59 فيلما من 28 دولة بالعالم للمشاركة في القسم التنافسي لمهرجان «افلام المئة ثانية» الدولي وذلك بين 1562 فيلما من 101 دولة تم ارسالها الى أمانة المهرجان.

وتتناول الأفلام المشاركة في المهرجان لهذا العام مساهمات تعكس هواجس إنسان هذا العصر الأساسية وتضمنت مواضيع كالغزو التكنولوجي ممثلا بالهواتف الذكية، واحترام الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترشيد استهلاك المياه، والأمل في الحياة والمحبة، وأحداث المنطقة وغيرها.

والشعار الرئيسي لمهرجان «افلام المئة ثانية» الدولي لهذا العام هو «سينما الاخلاق».

وستنطلق فعاليات مهرجان «افلام المئة ثانية» اعتبارا من يوم غد 22 فبراير في العاصمة طهران.